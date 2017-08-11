Eclipse themed desserts
The eclipse is right around the corner and pastry chef Dee Patel demonstrated how to make an eclipse themed dessert. It was created by Sheraton & The Westin Kansas City Hotels at Crown Center.
Vanilla Sun and Cocoa Moon Pies
Chocolate Oatmeal Cookie
- OIL 1/2 C
- BUTTER 8oz
- BROWN SUGAR 2lbs
- VANILLA Extract 2TBL
- EGGS 4 EACH
- SALT 1/2 TBL
- AP FLOUR 2 C
- ROLLED OATS 8 C
- CINNAMON 1/2 TBL
- BAKING POWDER 1 tsp
- BAKING SODA 1 tsp
- COCOA POWDER 1.25 C
- CREAM 1/2 C
Vanilla Oatmeal Cookie
- OIL 1/2 C
- BUTTER 8oz
- BROWN SUGAR 2lbs
- VANILLA Bean Paste 2TBL
- EGGS 4 EACH
- SALT 1/2 TBL
- AP FLOUR 3.25 C
- ROLLED OATS 8 C
- CINNAMON 1/2 TBL
- BAKING POWDER 1 tsp
- BAKING SODA 1 tsp
- CREAM 1/2 C
- CREAM OIL, BUTTER, AND SUGAR
- ADD IN THE EGGS AND VANILLA MIX WELL AND INCORPORATE A LOT OF AIR
- COMBINE ALL THE DRY INGREDIENTS AND ADD IN ALL AT ONCE
- MIX ONLY TO INCORPORATE
- USE PURPLE SCOOP (#40, 3/4oz) FOR THE COCOA COOKIES
- USE GRAY SCOOP FOR THE VANILLA BEAN COOKIES (#8, 4OZ)
- USE A 2” COOKIE CUTTER TO CUT OUT THE COOKIES IN A CRESENT SHAPE AFTER THEY ARE BAKED.
- USE LEMON BUTTERCREAM TO FILL AND SANDWICH COOKIES
- ADD WHITE CHOCOLATE CROQUANT FOR GARNISH