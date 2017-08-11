Eclipse themed desserts

2:48 PM, Aug 11, 2017

The eclipse is right around the corner and pastry chef Dee Patel demonstrated how to make an eclipse themed cocktail and dessert. It was created by Sheraton & The Westin Kansas City Hotels at Crown Center.

Copyright 2017 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

The eclipse is right around the corner and pastry chef Dee Patel demonstrated how to make an eclipse themed dessert. It was created by Sheraton & The Westin Kansas City Hotels at Crown Center.
 

Vanilla Sun and Cocoa Moon Pies

Chocolate Oatmeal Cookie

  • OIL 1/2 C
  • BUTTER 8oz
  • BROWN SUGAR 2lbs
  • VANILLA Extract 2TBL
  • EGGS 4 EACH
  • SALT 1/2 TBL
  • AP FLOUR 2 C
  • ROLLED OATS 8 C
  • CINNAMON 1/2 TBL
  • BAKING POWDER 1 tsp
  • BAKING SODA 1 tsp
  • COCOA POWDER 1.25 C
  • CREAM 1/2 C


Vanilla Oatmeal Cookie

  • OIL 1/2 C
  • BUTTER 8oz
  • BROWN SUGAR 2lbs
  • VANILLA Bean Paste 2TBL
  • EGGS 4 EACH
  • SALT 1/2 TBL
  • AP FLOUR 3.25 C
  • ROLLED OATS 8 C
  • CINNAMON 1/2 TBL
  • BAKING POWDER 1 tsp
  • BAKING SODA 1 tsp
  • CREAM 1/2 C

 

  1. CREAM OIL, BUTTER, AND SUGAR
  2. ADD IN THE EGGS AND VANILLA MIX WELL AND INCORPORATE A LOT OF AIR
  3. COMBINE ALL THE DRY INGREDIENTS AND ADD IN ALL AT ONCE
  4. MIX ONLY TO INCORPORATE
  5. USE PURPLE SCOOP  (#40, 3/4oz) FOR THE COCOA COOKIES
  6. USE GRAY SCOOP FOR  THE VANILLA BEAN COOKIES (#8, 4OZ)
  7.  USE A 2” COOKIE CUTTER TO CUT OUT THE COOKIES IN A CRESENT SHAPE AFTER THEY ARE BAKED.
  8.  USE LEMON BUTTERCREAM TO FILL AND SANDWICH COOKIES
  9. ADD WHITE CHOCOLATE CROQUANT FOR GARNISH

Copyright 2017 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Print this article Back to Top