KANSAS CITY, Mo. — The 7-2 Kansas City Chiefs are back in action at noon Sunday to take on the 3-7 Arizona Cardinals at Arrowhead Stadium.
Head coach Andy Reid and quarterback Patrick Mahomes are among those who spoke to reporters on Wednesday.
—Patrick Mahomes looks ahead to Sunday's game against Arizona—
Patrick Mahomes looks ahead to Sunday's game against Arizona
—Chiefs RB Emmett Johnson talks about last week's performance—
Chiefs RB Emmett Johnson talks about last week's performance
—Chiefs linebacker Drue Tranquill talks upcoming Arizona Cardinals game—
Chiefs linebacker Drue Tranquill talks upcoming Arizona Cardinals game