Early morning storms knock out power across the metro

UPDATE: 7:20 a.m. |KANSAS CITY, Mo. — Evergy reports 191 outages impacting 3,098 customers. BPU reports 26 outages impacting 521 customers, and IPL reports 4 outages impacting 36 customers.
ORIGINAL STORY | Early morning storms knocked out power to some customers across the metro.
Heavy rain, thunder and lighting impacted early morning driving, and knocked out power for some customers.
KSHB 41 Meteorologist Lauren Rainson reported 2" of rain for some neighborhoods.
Just after 5:30 a.m. Evergy reported 195 outages impacting 8,507 customers.
BPU reported 25 outages impacting 371 customers and Independence P&L showed 3 outages knocking out power to 32 customers.