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GALLERY | Storm damage continues to impact neighborhoods in Kansas City, Kansas

Residents in various neighborhoods in Kansas City, Kansas, continue to deal with damage from overnight storms.

N 33rd Street and Brown Avenue in Kansas City, Kansas Brown Avenue & N. 33rd Street in Kansas City, Kansas.Photo by: Alyssa Jackson/KSHB 41 Brown Ave & N 33rd 5.jpeg Brown Avenue & N. 33rd Street in Kansas City, Kansas.Photo by: Alyssa Jackson/KSHB 41 Brown Ave & N 33rd.jpeg Brown Avenue & N. 33rd Street in Kansas City, Kansas.Photo by: Alyssa Jackson/KSHB 41 webster & N 27th.jpeg Webster Avenue & N. 27th Street in Kansas City, Kansas.Photo by: Alyssa Jackson/KSHB 41 webster & N 27th 3.jpeg Webster Avenue & N. 27th Street in Kansas City, Kansas.Photo by: Alyssa Jackson/KSHB 41 webster & N 27th 2.jpeg Webster Avenue & N. 27th Street in Kansas City, Kansas.Photo by: Alyssa Jackson/KSHB 41 Storm damage on Quindaro Boulevard Quindaro Boulevard in Kansas City, Kansas.Photo by: Fernanda Silva/KSHB 41 Storm damage on Quindaro Boulevard 2 Quindaro Boulevard in Kansas City, Kansas.Photo by: Fernanda Silva/KSHB 41 KCK Park Damage.jpeg Storm damage from storms on Wednesday, Aug. 19, 2026, in Kansas City, Kansas.Photo by: Courtesy of Unified Government of Wyandotte County/Kansas City, Kansas

GALLERY | Storm damage continues to impact neighborhoods in Kansas City, Kansas

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  • N 33rd Street and Brown Avenue in Kansas City, Kansas
  • Brown Ave & N 33rd 5.jpeg
  • Brown Ave & N 33rd.jpeg
  • webster & N 27th.jpeg
  • webster & N 27th 3.jpeg
  • webster & N 27th 2.jpeg
  • Storm damage on Quindaro Boulevard
  • Storm damage on Quindaro Boulevard 2
  • KCK Park Damage.jpeg

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Brown Avenue & N. 33rd Street in Kansas City, Kansas.Alyssa Jackson/KSHB 41
Brown Avenue & N. 33rd Street in Kansas City, Kansas.Alyssa Jackson/KSHB 41
Brown Avenue & N. 33rd Street in Kansas City, Kansas.Alyssa Jackson/KSHB 41
Webster Avenue & N. 27th Street in Kansas City, Kansas.Alyssa Jackson/KSHB 41
Webster Avenue & N. 27th Street in Kansas City, Kansas.Alyssa Jackson/KSHB 41
Webster Avenue & N. 27th Street in Kansas City, Kansas.Alyssa Jackson/KSHB 41
Quindaro Boulevard in Kansas City, Kansas.Fernanda Silva/KSHB 41
Quindaro Boulevard in Kansas City, Kansas.Fernanda Silva/KSHB 41
Storm damage from storms on Wednesday, Aug. 19, 2026, in Kansas City, Kansas.Courtesy of Unified Government of Wyandotte County/Kansas City, Kansas
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