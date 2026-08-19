GALLERY | Storm damage continues to impact neighborhoods in Kansas City, Kansas
Residents in various neighborhoods in Kansas City, Kansas, continue to deal with damage from overnight storms.
Brown Avenue & N. 33rd Street in Kansas City, Kansas.Photo by: Alyssa Jackson/KSHB 41 Brown Avenue & N. 33rd Street in Kansas City, Kansas.Photo by: Alyssa Jackson/KSHB 41 Brown Avenue & N. 33rd Street in Kansas City, Kansas.Photo by: Alyssa Jackson/KSHB 41 Webster Avenue & N. 27th Street in Kansas City, Kansas.Photo by: Alyssa Jackson/KSHB 41 Webster Avenue & N. 27th Street in Kansas City, Kansas.Photo by: Alyssa Jackson/KSHB 41 Webster Avenue & N. 27th Street in Kansas City, Kansas.Photo by: Alyssa Jackson/KSHB 41 Quindaro Boulevard in Kansas City, Kansas.Photo by: Fernanda Silva/KSHB 41 Quindaro Boulevard in Kansas City, Kansas.Photo by: Fernanda Silva/KSHB 41 Storm damage from storms on Wednesday, Aug. 19, 2026, in Kansas City, Kansas.Photo by: Courtesy of Unified Government of Wyandotte County/Kansas City, Kansas