Explorando varias perspectivas: La nueva ley contra el contrabando humano en Kansas

TOPEKA, Kan. — El 1 de julio entró en vigencia una ley contra el contrabando humano en Kansas. La ley convierte el contrabando de personas en un delito grave, pero la redacción de la legislación genera preocupación entre los grupos de defensa de la inmigración.

KSHB 41 gira va 360 grados sobre el tema, escuchando las voces de a:



Los que se preocupan por el impacto de la ley

Legisladores y agentes del orden público que respaldaron la nueva ley

Abogados y agencias de inmigración que dicen que la ley viola los derechos legales de una persona

Una agencia de policía encargada de hacer cumplir la ley

Procuradora General de Kansas Kris Kobach

Antecedentes de la ley

Kansas Legislature

El Proyecto de Ley 2350 de la Cámara de Representantes fue presentado a principios de este año al Comité Judicial del Senado por la representante Carrie Barth (R-Distrito 5) y la representante Rebecca Schmoe (R-Distrito 59). La ley tipifica que cualquier persona que transporte o albergue a una persona con fines de lucro o explotacion, y con conocimiento de que esa persona es indocumentada, comete un delito grave.

Durante su testimonio en apoyo del proyecto de ley, Barth dijo que esta ley es necesaria para que las fuerzas del orden de Kansas hicieran su trabajo, ya que no hay una ley específica en Kansas acerca del contrabando de personas.

En la audiencia inicial, el proyecto de ley recibió el apoyo de la Oficina del Fiscal General de Kansas y varias agencias de aplicación de la ley. Pero opositores como la Junta de Servicios de Defensa de Indigentes del Estado de Kansas (BIDS, por sus siglas en inglés), compuesta por defensores públicos de Kansas, pidieron el rechazo del proyecto de ley.

El comité legislativo les dijo a los legisladores en testimonio abierto que los tribunales de Kansas no están equipados para manejar asuntos de inmigración y afirmó que la ley infringe los derechos del debido proceso.

Finalmente, el proyecto de ley se abrió paso en la Legislatura de Kansas pero fue vetado por la gobernadora Laura Kelly, quien argumentó que el proyecto de ley es "apresurado.” Sin embargo, el veto de la gobernadora fue anulado por la mayoría republicana.

Soñadora

KSHB 41 Yazmin Bruno is a dreamer living in Kansas City, Kansas.

Yazmin Bruno es una soñadora que vive en Kansas City, Kansas.

Yazmin Bruno ha llamado Kansas su casa durante toda su vida. La nativa mexicana se mudó a los Estados Unidos a la edad de 3 años, citando la violencia en Tijuana como la razón detrás de la mudanza de su familia.

Bruno es indocumentada, pero hace dos años se le otorgó el estatus de "soñadora". Actualmente reside en Kansas City, Kansas.

Con la ayuda de consejeros escolares y organizaciones de defensa, como Advocates for Immigrant Rights and Reconciliation (AIRR), pudo asistir a la universidad.

"Amo Kansas. Este es mi hogar y no puedo imaginar vivir en otro lugar que no sea aquí en KCK", explicó Bruno

Pero la vida cotidiana es un reto por su estatus legal. Por eso, cuando le pedimos una entrevista, ella pidió encontrarse en un parque a los equipos de KSHB 41 para tener anonimato, especialmente cuando habla de su viaje a los Estados Unidos.

"Hay mucho miedo cuando eres indocumentado. Llevas eso", dijo Bruno. Hay mucha vergüenza. A veces escuchas en tu comunidad que los inmigrantes están haciendo cosas terribles. No los repetiré, porque no son ciertos, pero a veces también empiezas a creerlo, como, ¿realmente estoy haciendo algo terrible? ¿O estoy buscando una vida mejor? ¿O estoy buscando mi libertad?"

Bruno dijo que la legislatura que aprobó la "peligrosa" ley contra el contrabando se suma al desafío que ya siente.

Dado que su familia tiene un estatus migratorio mixto, le preocupa infringir la ley cada vez que ofrece transporte a algunos miembros de su familia. También teme que la aplicación de la ley pueda dar lugar a perfiles raciales.

"Tenemos un sistema policial muy grande aquí en KCK, la mayor parte del tiempo hace que las personas se sientan incómodas o inseguras cuando la policía está presente,” dijo Bruno. “Creo que es una ley muy peligrosa. Diría que ya es un sistema muy complicado [ser indocumentado] y tener una relación con el departamento de policía."

Legisladora que apoyó el proyecto de ley

KSHB 41 Rep. Timothy Johnson (R-D38) voted to override Governor Kelly's veto on HB 2350.

El representante Timothy Johnson (R-D38) votó a favor de anular el veto del gobernador Kelly a la HB2350.

La HB 2350 fue enviada al escritorio de la gobernadora Laura Kelly menos de un mes después de su audiencia inicial. El representante Timothy Johnson (R-Distrito 38) fue uno de los 85 miembros de la Cámara de Representantes de Kansas que votaron a favor de anular el veto de la gobernadora.

“Estoy en total desacuerdo con la gobernadora Kelly. Ella no investigó, claramente, y no se reunió con la comunidad policial,” dijo Johnson. “Sabemos muy bien que esto no afecta solamente a los inmigrantes ilegales individuales que están aquí trabajando duro, y lo sé personalmente, y esto no está destinado a ellos de ninguna manera o forma”.

Johnson dijo que confía en la aplicación de la ley, citando que existen salvaguardas porque la ley establece que la ganancia financiera o la explotación de una persona indocumentada debe ocurrir durante el transporte o la acogida.

El legislador republicano argumenta que el estado tuvo que intervenir para mantener a Kansas a salvo después de que los legisladores escucharon de varias agencias, incluida la Oficina del Fiscal General de Kansas, sobre la falta de una ley de contrabando en Kansas.

"Me siento muy cómodo con eso,” dijo Johnson. "Cumple con lo que querían las fuerzas del orden público, funcionará y no afectará a mis amigos y a las personas que conozco que pueden no tener un estatus completo en este momento. No obligará a los empleadores a deshacerse de las personas. Esta es una ley justa".

Alguacil del condado de Franklin

KSHB 41 Franklin County Sheriff Jeff Richards pushed for the passing of HB 2350.

El alguacil del condado de Franklin, Jeff Richards, presionó para que se aprobara la HB2350.

Durante la audiencia inicial del proyecto de ley, el representante Barth, cuya jurisdicción cubre el condado de Franklin, testificó ante el Comité de Correccionales y Justicia Juvenil que el impulso del proyecto de ley se produjo después de reunirse con el alguacil del condado de Franklin, Jeff Richards.

Barth testificó que le informaron que la Interestatal 35, que atraviesa el condado de Franklin, se ha convertido en una "puerta de entrada para el contrabando y la trata de personas.”

En una entrevista con el alguacil, Richards le dijo a KSHB 41 que la cantidad de encuentros de contrabando que ha visto el condado es difícil de rastrear ya que los presuntos perpetradores fueron acusados de otros delitos.

Sin embargo, Richards recordó que el año pasado su departamento ayudó en una persecución que comenzó en el condado de Lyon que involucraba a una contrabandista después de que las agencias policiales recibieron numerosas llamadas al 911 de personas dentro del vehículo que temían por su seguridad.

"Ese conductor se detuvo eventualmente, y todos saltaron y corrieron,” dijo Richards. "Ella se fue de nuevo, terminó robando un vehículo a punta de cuchillo, embistió uno de nuestros autos [patrulleros] de frente, por lo que creó una situación peligrosa para el público.”

Richards dijo que el contrabando no ocurre a diario en el condado de Franklin, pero afirmó que los encuentros de su departamento con las víctimas del contrabando lo llevaron a impulsar una ley contra el contrabando.

Si bien Kansas aprobó previamente una ley de trata de personas, Richards explicó que la ley no abordaba el delito de contrabando y no protegía a las víctimas del contrabando.

“Bueno, para que alguien sea víctima de trata de personas, tiene que haber amenazas, coacción, algo así,” dijo Richards. “Cuando una persona ha sido traficada, en realidad ha pedido, o la mayoría de las veces ha pagado, a alguien para que la lleve del punto A al punto B, pero no están pidiendo ese tipo de maltrato."

Richards dijo que se espera que la Oficina del Fiscal General de Kansas brinde orientación sobre cómo hacer cumplir la ley.

Jefe de policia KCK

KSHB 41 Kansas City, Kansas, Police Chief Karl Oakman says his department will focus on keeping KCK safe and not immigration.



El jefe de policía de Kansas City, Karl Oakman, dice que su departamento se centrará en mantener la seguridad de KCK y no en la inmigración.

Una de las ciudades más diversas del estado de Kansas es Kansas City.

Los datos del censo muestran que más del 30 % de la población es hispana.

En un video bilingüe publicado en las redes sociales, un capitán de policía de KCK habló sobre las preocupaciones de su comunidad cuando se enteraron sobre la HB 2350. El capitán también enfatizó que la ley no cambia la forma en que el departamento de policia hace su trabajo, un sentimiento compartido por el jefe Oakman en una entrevista con KSHB 41.

"La inmigración no es un problema de la policía local. El contrabando de personas, como hemos visto en las noticias, es algo muy peligroso para las personas que están siendo traficadas, por lo que creo que la salud y el bienestar de esas personas son lo más importante cuando se trata del departamento de policía,” dijo Oakman.

Oakman le dijo a KSHB que ya existía una ley de contrabando a nivel federal y que la aplicación de esta nueva ley cambiaría a quién le informa el departamento, respondiendo al fiscal del condado en lugar del gobierno federal.

El jefe dijo que la ocurrencia de contrabando en su ciudad es rara, especialmente porque la Patrulla de Carreteras de Kansas se ocupa de la mayoría de los delitos relacionados con el contrabando.

“Las leyes ya están vigentes en el gobierno federal, y no andamos perfilando o buscando traficantes de personas, eso es algo para lo que no tenemos tiempo,” dijo Oakman. "Ahora, si recibimos una denuncia, la investigaremos como cualquier otro delito."

Defensor de la inmigración

KSHB 41 AIRR is an immigration advocacy and support organization based in Kansas City, Kansas.

AIRR es una organización de defensa y apoyo a la inmigración con sede en Kansas City, Kansas.

El Consejo Estadounidense de Inmigración informa que hay casi 68 000 personas indocumentadas que viven en Kansas, un grupo que representa $1200 millones en poder adquisitivo.

AIRR es una organización de defensa y apoyo a la inmigración con sede en Kansas City, Kansas.

Los grupos de defensa y los abogados de inmigración creen que la ley es confusa. Por ejemplo, les preocupan los voluntarios que brindan transporte o las familias con estatus migratorio mixto, lo que lleva a la última pregunta: ¿se podría acusar a las personas de un delito grave de contrabando de nivel 5 si están ayudando a personas indocumentadas?

“Fue demasiado rápido, y fue impulsado con un lenguaje muy oculto que la mayoría de las personas que no hacen este trabajo a diario probablemente no verán como antiinmigrante”, dijo Karla Juarez, directora ejecutiva de AIRR.

AIRR tiene varios programas que sirven a la comunidad indocumentada en Kansas, incluido un programa de acompañamiento que ayuda a transportar a los clientes, como los solicitantes de asilo, a sus citas de inmigración.

Juárez teme que la aplicación de la ley signifique que los voluntarios de AIRR están en violación. Mientras tanto, la organización se ha puesto en contacto con abogados de inmigración y está realizando seminarios en todo Kansas para educar a las personas sobre sus derechos y, al mismo tiempo, enfatizar a los voluntarios la importancia de continuar rechazando dinero por sus servicios.

"Hemos escuchado y hemos creado un foro de informes donde si sienten que han sido discriminados bajo esta ley o han tenido un problema, deben informarlo,” dijo Juárez. "Y tenemos compromisos a través de organizaciones asociadas con las que estamos trabajando en estrecha colaboración para dar seguimiento a ese informe y, con suerte, responder de alguna manera, pero aún no hemos escuchado nada.”

En este momento, Juarez dijo que el sistema de informes de su organización no ha visto ningún informe sobre la ley más reciente del estado, pero los clientes han expresado su preocupación y han cambiado sus rutinas diarias hasta que haya más información disponible.

“Tienen miedo de salir y hacer cosas debido a su estatus ahora. Esta ley realmente causó mucho miedo entre la comunidad,” dijo Juárez. "Hemos tenido personas que cancelan sus citas médicas, sus citas escolares porque tienen mucho miedo de esta ley.”

Abogado de inmigracion

KSHB 41 Immigration attorneys in Kansas continue to work in interpreting the new law and are advising their clients on their rights.

Los abogados de inmigración en Kansas continúan trabajando en la interpretación de la nueva ley y están asesorando a sus clientes sobre sus derechos.

La abogada de inmigración Angela Ferguson, de Austin & Ferguson, cree que el tema central de la ley es que incluye el estado migratorio de una presunta víctima como parte de su lenguaje, lo que, según ella, va en contra de los derechos de debido proceso de una persona y entra en conflicto con la ley federal de inmigración.

“El gobierno federal está a cargo de quién ingresa a sus fronteras, y creo que la ley de Kansas se extralimita,” dijo Ferguson. "Todo el mundo recibe llamadas sobre el temor de que nuestros clientes o posibles clientes estén en Kansas, vivan en Kansas o conduzcan en Kansas.”

Ferguson dijo que su despacho de abogados también ha establecido un sistema de informes y le preocupa que la vaguedad de la ley signifique que depende de la policía local tomar decisiones sobre el estado migratorio de alguien.

"Depende completamente de la discreción de un oficial investigar, registrar, acusar y de la discreción de un fiscal llevar a la persona ante el tribunal, pero va a ser muy difícil de probar porque es muy amplio y vago,” "ella explicó. "La ley del estado de Kansas es demasiado amplia y no sigue la ley federal. Tenemos una ley federal por una razón para que haya conformidad entre los estados.”

Desafiar la ley ante la Corte Suprema de Kansas significaría que tendría que ocurrir una violación, según Ferguson.

“Las personas tendrán muchos gastos: pueden ser detenidas por un período de tiempo indefinido, es posible que deban pagar una fianza alta por este posible cargo de delito grave, por lo que los costos serán reales,” dijo Ferguson. "Los empleadores van a perder a sus empleados, y ya tengo gente que me dice que se van a mudar de Kansas".

Mientras Ferguson trabaja con otros abogados de inmigración para recopilar información adicional sobre esta ley, dijo que están recordando sus derechos a las personas que podrían verse afectadas.

“Toda persona que vive en los Estados Unidos está cubierta por la Constitución, por lo que tiene derecho a rehusar interrogación y una incautación que van en contra de sus derechos legales,” explicó el abogado. "Cualquier persona que sea detenida o interrogada tiene derecho a pedir una orden judicial, o debe negarse a permitir el registro. No debe responder preguntas sin que su abogado esté presente, y debe pedir un abogado. Este es un posible cargo de delito grave, por lo que si están siendo detenidos, deben solicitar un abogado de oficio gratuito.”

Procurador general de Kansas

Drew Angerer FILE: Kris Kobach, Kansas secretary of state, in November 2016. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

KSHB 41 se comunicó con la oficina de Kris Kobach varias veces para una entrevista en cámara. Inicialmente se programó una entrevista en cámara, pero un portavoz de Kobach canceló debido a un conflicto de programación.

En cambio, la oficina del AG envió una declaración.

"La Corte Suprema de los EE. UU. ha sostenido repetidamente que los estados juegan un papel importante para ayudar al gobierno federal a hacer cumplir las leyes de inmigración. La Corte Suprema también sostuvo que los estados pueden hacer cumplir sus propias leyes que pueden tener el efecto de disuadir la inmigración ilegal,” el comunicado decía en parte.

El Arizona State Law Journal señala que los estados tienen una autoridad limitada para alentar o disuadir la inmigración, ya que la regulación de la inmigración es un poder federal.

—

As part of KSHB 41 News' commitment to providing context and depth in our reporting, we're excited to share our latest project, which we're calling 360. This project takes stories and topics that our communities are talking about and explores different perspectives on the issue. You can be a part of the process by e-mailing your ideas and thoughts to us at 360@kshb.com.