HOW MUCH SNOW | Snowfall totals from Monday's storm show most got at least 2"

KANSAS CITY, Mo. — We're still tallying up the results of today's snowstorm across Kansas City that led to dozens of crashes and slide-offs, forcing many school districts to make plans for early dismissal.
Here's an early listing of snowfall totals.
In Johnson County, Kansas:
1 SSE Merriam 4.8 in 0412 PM 12/01 39.01N/94.68W
4 NNW Olathe 4.2 in 0430 PM 12/01 38.94N/94.85W
5 ESE De Soto 4.0 in 0415 PM 12/01 38.94N/94.89W
Lenexa 4.0 in 0400 PM 12/01 38.95N/94.73W
2 SSE Lackmans 4.0 in 0300 PM 12/01 38.90N/94.74W
1 W Merriam 4.0 in 1235 PM 12/01 39.02N/94.72W
Prairie Village 3.8 in 0430 PM 12/01 38.99N/94.64W
1 SSE Merriam 3.8 in 0200 PM 12/01 39.01N/94.68W
3 SW Shawnee 3.8 in 0115 PM 12/01 38.97N/94.85W
4 W Stanley 3.5 in 0400 PM 12/01 38.86N/94.73W
2 S Overland Park 3.5 in 0400 PM 12/01 38.95N/94.67W
3 NW Lenexa 3.5 in 1134 AM 12/01 38.99N/94.76W
2 NW Olathe 3.2 in 0230 PM 12/01 38.91N/94.84W
4 SE Olathe 3.0 in 0300 PM 12/01 38.85N/94.77W
3 NNW Stanley 3.0 in 0130 PM 12/01 38.90N/94.69W
Prairie Village 3.0 in 1220 PM 12/01 38.99N/94.64W
1 E Olathe 2.9 in 0230 PM 12/01 38.89N/94.80W
2 W Lenexa 2.8 in 0130 PM 12/01 38.96N/94.76W
Overland Park 2.8 in 1150 AM 12/01 38.98N/94.67W
4 SE Olathe 2.5 in 0100 PM 12/01 38.85N/94.76W
1 W Stillwell 2.5 in 1215 PM 12/01 38.77N/94.67W
Fairway 2.5 in 1100 AM 12/01 39.03N/94.64W
2 SSE Olathe 2.0 in 1150 AM 12/01 38.86N/94.80W
In Leavenworth County, Kansas:
Tonganoxie 5.0 in 0400 PM 12/01 39.11N/95.09W
3 E Jarbalo 4.0 in 0330 PM 12/01 39.20N/95.01W
2 NE Basehor 4.0 in 0100 PM 12/01 39.17N/94.91W
2 NW Lansing 4.0 in 1030 AM 12/01 39.27N/94.93W
3 NW Wolcott 3.8 in 0204 PM 12/01 39.22N/94.84W
Leavenworth 4.3 SW 3.5 in 0415 PM 12/01 39.28N/94.98W
4 W Jarbalo 3.5 in 0200 PM 12/01 39.20N/95.14W
Leavenworth 2.8 in 0100 PM 12/01 39.31N/94.92W
In Wyandotte County, Kansas:
1 NNW Maywood 5.0 in 0400 PM 12/01 39.14N/94.81W
Edwardsville 3.9 in 0245 PM 12/01 39.07N/94.82W
2 ESE Beverly Hills 3.9 in 0100 PM 12/01 39.14N/94.71W
Kansas City Kansas 3.0 in 1200 PM 12/01 39.11N/94.63W
1 ESE Maywood 2.0 in 0942 AM 12/01 39.13N/94.79W
In Adair County, Missouri:
Kirksville 0.5 in 1215 PM 12/01 40.19N/92.58W
In Buchanan County, Missouri:
4 NNE Agency 2.4 in 0230 PM 12/01 39.69N/94.70W
In Caldwell County, Missouri:
Hamilton 1.0 in 0200 PM 12/01 39.74N/94.00W
In Carroll County, Missouri:
Carrollton 2.7 in 0245 PM 12/01 39.36N/93.50W
In Cass County, Missouri:
1 S Peculiar 3.0 in 0400 PM 12/01 38.70N/94.46W
Belton 3.0 in 0230 PM 12/01 38.81N/94.53W
Raymore 2.3 in 0230 PM 12/01 38.80N/94.45W
2 N Pleasant Hill 2.2 in 1245 PM 12/01 38.81N/94.26W
In Clay County, Missouri:
1 SE Excelsior Springs 4.0 in 0215 PM 12/01 39.33N/94.21W
1 E Gladstone 3.5 in 0430 PM 12/01 39.20N/94.54W
5 NW Liberty 3.0 in 0330 PM 12/01 39.30N/94.49W
Holt 3.0 in 0145 PM 12/01 39.45N/94.34W
Pleasant Valley 2.5 in 1200 PM 12/01 39.22N/94.48W
1 NW Liberty 2.5 in 1155 AM 12/01 39.26N/94.44W
Liberty 2.1 in 1130 AM 12/01 39.25N/94.42W
4 ESE Smithville 1.8 in 1045 AM 12/01 39.37N/94.52W
In Clinton County, Missouri:
Cameron 3.0 in 0215 PM 12/01 39.74N/94.24W
In Cooper County, Missouri:
Boonville 2.3 in 1245 PM 12/01 38.96N/92.75W
In DeKalb County, Missouri:
Stewartsville 2.0 in 0315 PM 12/01 39.75N/94.50W
In Gentry County, Missouri:
Albany 2.0 in 0230 PM 12/01 40.25N/94.33W
In Grundy County, Missouri:
Trenton 2.6 in 0400 PM 12/01 40.08N/93.62W
In Howard County, Missouri:
Fayette 2.0 in 1215 PM 12/01 39.15N/92.69W
In Jackson County, Missouri:
4 S Kansas City 5.3 in 0400 PM 12/01 39.04N/94.58W
2 SSW Kansas City 4.5 in 0430 PM 12/01 39.07N/94.60W
Independence 5.0 SW 4.5 in 0403 PM 12/01 39.04N/94.42W
Independence 4.5 in 0400 PM 12/01 39.08N/94.42W
Grandview 4.1 in 0400 PM 12/01 38.89N/94.53W
3 E Lees Summit 4.0 in 0415 PM 12/01 38.91N/94.33W
3 NNE Raytown 4.0 in 0315 PM 12/01 39.05N/94.45W
Blue Springs 3.9 in 0400 PM 12/01 39.02N/94.28W
2 SE Independence 3.8 in 0400 PM 12/01 39.08N/94.39W
1 S Independence 3.8 in 0315 PM 12/01 39.08N/94.41W
1 N Lake Tapawingo 3.7 in 0230 PM 12/01 39.04N/94.31W
Raytown 3.7 in 0145 PM 12/01 39.01N/94.47W
2 NNE Lees Summit 3.6 in 0430 PM 12/01 38.93N/94.37W
4 WNW Grandview 3.5 in 0415 PM 12/01 38.91N/94.61W
1 S Independence 3.5 in 0300 PM 12/01 39.08N/94.42W
1 W Lees Summit 3.5 in 0200 PM 12/01 38.91N/94.40W
2 WNW Lake Winnebago 3.4 in 0437 PM 12/01 38.84N/94.38W
Lees Summit 3.4 in 0415 PM 12/01 38.91N/94.38W
2 SE Independence 3.4 in 0400 PM 12/01 39.07N/94.39W
1 ESE Blue Springs 3.4 in 1220 PM 12/01 39.01N/94.26W
2 SSW Independence 3.1 in 0400 PM 12/01 39.06N/94.43W
Oak Grove 3.0 in 1230 PM 12/01 39.01N/94.13W
Lees Summit 3.0 in 1225 PM 12/01 38.91N/94.38W
1 ESE Lees Summit 2.9 in 0200 PM 12/01 38.90N/94.37W
1 NE Blue Springs 2.8 in 0356 PM 12/01 39.03N/94.27W
1 N Blue Springs 2.8 in 0145 PM 12/01 39.03N/94.28W
3 W Lees Summit 2.5 in 0115 PM 12/01 38.90N/94.45W
7 W Raytown 2.5 in 1245 PM 12/01 38.99N/94.59W
2 SSW Independence 2.0 in 1118 AM 12/01 39.06N/94.43W
5 S Kansas City 2.0 in 1000 AM 12/01 39.03N/94.58W
In Johnson County, Missouri:
3 NE Pittsville 3.5 in 0300 PM 12/01 38.88N/93.95W
Warrensburg 3.0 in 1230 PM 12/01 38.76N/93.74W
4 NE Centerview 2.0 in 1155 AM 12/01 38.79N/93.80W
In Livingston County, Missouri:
Utica 2.6 in 0430 PM 12/01 39.75N/93.63W
3 NNW Mooresville 2.0 in 0330 PM 12/01 39.79N/93.74W
Chillicothe 2.0 in 0245 PM 12/01 39.79N/93.55W
1 WNW Wheeling 1.5 in 1200 PM 12/01 39.79N/93.40W
In Platte County, Missouri:
1 NW Platte Woods 3.5 in 0130 PM 12/01 39.24N/94.66W
Weatherby Lake 3.5 in 0115 PM 12/01 39.24N/94.70W
Kansas City Intl 2.9 in 0100 PM 12/01 39.30N/94.73W
Parkville 2.9 in 0415 PM 12/01 39.20N/94.68W
1 S Lake Waukomis 2.8 in 0100 PM 12/01 39.21N/94.64W
2 S Ferrelview 2.7 in 0200 PM 12/01 39.28N/94.66W
1 S Platte Woods 2.5 in 1245 PM 12/01 39.22N/94.65W
This list is preliminary and may be updated.