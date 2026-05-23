Argentinos recorren 10 mil millas en bicicleta por 17 países para ver a su selección nacional jugar en KC

KSHB 41 reporter Fernanda Silva covers stories in the Northland, including Liberty. She also focuses on issues surrounding immigration. Share your story idea with Fernanda.

—

Lee este reportaje en inglés aquí.

Tres ciclistas argentinos han pasado los últimos nueve meses recorriendo más de 10,000 millas en bicicleta por 17 países, todo para ver a su selección nacional jugar en Kansas City.

Vicente Conculini, de 29 años, Miguel Silio, de 56, y Yamundu Martínez, de 49, salieron de su ciudad natal de Gualeguaychú, Argentina, en agosto. Ahora están en Oklahoma, con Kansas City casi a la vista.

“Hay que estar un poco loco para hacer este tipo de aventuras,” dijo Conculini.

Argentines bike 10K miles through 17 countries to watch national team play in KC

Para hacer posible el viaje, dejaron sus trabajos y han vivido de sus ahorros. En el camino, desconocidos les han ayudado a seguir adelante.

“A veces te invitan a dormir en sus casas, a veces te dan agua en la ruta, te dan comida, te preguntan cómo estás y eso es la verdad que algo muy lindo de este viaje,” dijo Conculini.

@enbiciandoalmundo

El trayecto no ha estado exento de desafíos. El grupo comenta que en un punto llegaron a más de 4.800 metros de altitud.

“El cuerpo — lo sufre, lo siente,” dijo Silio.

“Sabíamos del sufrimiento físico, de los inconvenientes que nos podrían surgir, tanto de la rotura de bicicleta o inclemencia del tiempo, de la lluvia, del frío, del viento en contra," dijo Martínez.

Pero, para el trío, las dificultades son parte del objetivo.

“El viaje es el camino, el destino final solamente es el arco de llegada, pero uno va viviendo, mirando para el costado y disfrutando y conociendo por dónde transita, que de eso se trata,” dijo Silio.

@enbiciandoalmundo

Los tres unieron sus pasiones compartidas por el ciclismo, el fútbol y los viajes para planificar la ruta.

“Nosotros combinamos con la bicicleta, el fútbol y viajar. Unimos esas 3 pasiones que tenemos y bueno, decidimos cruzar toda América, 17 países, más de 10500 millas para poder llegar a Kansas City, que es donde concentra Argentina,” dijo Conculini.

Martínez afirmó que la motivación era sencilla.

“Por la selección Argentina, por el fútbol, para conocer países, para conocer gente,” dijo Martínez.

Ahora que la meta está cerca, los sentimientos son encontrados.

“Hay una especie de estrés de saber que uno está llegando y la ansiedad que eso genera, y por otro lado, empezar a sentir el pequeño vacío de terminar este viaje,” dijo Silio.

También hay plazos personales que cumplir. Conculini señaló que la esposa de Miguel puso un límite estricto al viaje.

“La esposa de Miguel le dio — solo 1 año para estar fuera de casa, no se puede pasar eso,” dijo Conculini.

El grupo planea llegar a Kansas City al mismo tiempo que la selección nacional argentina y seguir al equipo durante toda la competencia.

Para Conculini, la mayor recompensa de la travesía ha sido las personas que conocieron en el camino.

“Creo que lo más importante son las personas y cómo llegás a ellas,” dijo Conculini.

El grupo también hace un llamado público a los ciclistas de Kansas City para que los acompañen en la última hora de su recorrido hacia la ciudad.

“Queremos hacer un llamado público a todos los que tienen bicicleta a que nos acompañen la última hora de nuestro viaje de 10 meses a lo largo de todo el continente,” dijo Silio.

“Nos encantaría que en la llegada también sean parte de los que están en el lugar de destino y que nos puedan hacer ese pequeño mimo que sería muy gratificante para nosotros,” añadió Silio.

Los detalles sobre la ruta final y el punto de encuentro aún están por definirse.

Esta historia fue reportada en vivo por un periodista y ha sido adaptada a esta plataforma y traducida al español con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica toda la información en todas las plataformas para garantizar imparcialidad y precisión.

—