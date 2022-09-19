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Kansas City International Airport terminal update

On Monday, officials at the Kansas City International Airport unveiled updates to the new terminal. This includes revealing the new concessions.

KCI update 5.jpeg Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB KCI update 15.jpeg Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB KCI update 14.jpeg Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB KCI update 4.jpeg Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB KCI update 8.jpeg Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB KCI update 3.jpeg Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB KCI update 13.jpeg Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB KCI update 10 .jpeg Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB KCI update 12.jpeg Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB KCI update 2.jpeg Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB KCI update 11.jpeg Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB KCI update 1.jpeg Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB KCI update 7.jpeg Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB KCI update 6.jpeg Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB

Kansas City International Airport terminal update

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Kansas City International Airport terminal updateDia Wall/KSHB
Kansas City International Airport terminal updateDia Wall/KSHB
Kansas City International Airport terminal updateDia Wall/KSHB
Kansas City International Airport terminal updateDia Wall/KSHB
Kansas City International Airport terminal updateDia Wall/KSHB
Kansas City International Airport terminal updateDia Wall/KSHB
Kansas City International Airport terminal updateDia Wall/KSHB
Kansas City International Airport terminal updateDia Wall/KSHB
Kansas City International Airport terminal updateDia Wall/KSHB
Kansas City International Airport terminal updateDia Wall/KSHB
Kansas City International Airport terminal updateDia Wall/KSHB
Kansas City International Airport terminal updateDia Wall/KSHB
Kansas City International Airport terminal updateDia Wall/KSHB
Kansas City International Airport terminal updateDia Wall/KSHB
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