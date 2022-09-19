Kansas City International Airport terminal update
On Monday, officials at the Kansas City International Airport unveiled updates to the new terminal. This includes revealing the new concessions.
Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB Kansas City International Airport terminal updatePhoto by: Dia Wall/KSHB