'Eu me senti em casa': diz goleira brasileira Lorena Silva após estreia pelo KC Current

A equipe de futebol feminina de Kansas City, o KC Current, agora conta com mais uma jogadora brasileira no elenco.

A goleira Lorena Silva estreou com a equipe no último final de semana. Ela chegou a Kansas City em janeiro, mas, por conta de compromissos com a pré-temporada do Current e a seleção brasileira, não teve muito tempo para explorar a cidade – ainda.

A KSHB levou Lorena a um marco de Kansas City, a Union Station, para explorar a Science City. Ela também teve a chance de experimentar algumas comidas tradicionais de KC e sentir um gostinho de casa com a comida brasileira.

Lorena chegou a Kansas City com um currículo impressionante. No ano passado, ela jogou todos os minutos pela seleção brasileira durante as Olimpíadas de 2024.

Em três jogos durante a competição, ela não sofreu nenhum gol — ajudando a levar a Seleção à medalha de prata.

Agora, em Kansas City, ela está começando um novo capítulo em uma cidade com a qual não estava muito familiarizada antes.

Não só Kansas City é nova para ela, como muitas outras coisas também — neve, por exemplo. “Eu nunca tinha visto antes. Foi a primeira vez. Foi sensacional”, disse Lorena.

Ela também levou sua família ao zoológico. “A gente conseguiu ver Urso Polar, que a gente não consegui ver no Brasil. Então foi uma aventura gigantesca,” disse Lorena.

Toda a experiência de "mudar para outro país" quase parecia surreal – até que ela ouviu a torcida no estádio CPKC.

“A ficha caiu mesmo assim na estréia, né? Na primeira vez que eu pisei no estádio para jogar oficialmente”, disse Lorena.

Ela afirma que a atmosfera no CPKC é incomparável.

“Nunca tinha vivido toda essa paixão que Kansas City me mostrou”, disse Lorena.

O calor dos fãs fez com que ela esquecesse as temperaturas frias de KC. “Foi magnífico, assim, eu fiquei deslumbradoa.”, disse Lorena.

“Nossos fãs são demais. Eles são loucos, e nós adoramos isso. Amamos cada segundo, porque nos motiva”, disse Dani Welniak, vice-presidente de comunicações do Current.

Com a atitude positiva de Lorena, até mesmo a barreira do idioma é facilmente superada.

“A língua agora no começo foi um pouco difícil, ainda mais por por eu ser goleira. Eu preciso falar bastante.”, disse Lorena.

“Eles falam o mesmo idioma do futebol”, disse Dani. “Ter uma cultura como essa, onde as jogadoras se amam e se abraçam além de superar as barreiras linguísticas, é realmente incrível de se ver.”

“Eu me senti em casa, literalmente”, disse Lorena.

Na terça-feira, Lorena teve a chance de explorar a Science City. Ela disse que planeja levar sua esposa e seu filho de 11 anos lá em breve.

Também apresentamos Lorena ao famoso churrasco de Kansas City e lhe demos um gostinho de casa com comida brasileira. Você pode assistir à segunda parte dessa reportagem na sexta-feira.

