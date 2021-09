Antiguos jugadores recuerdan el impacto de la liga mexicanoamericana de softball en Kansas City

KANSAS CITY, Mo. — La liga mexicanoamericana de softball “Lanzamiento rápido” forma parte del legado de Kansas City.

La liga hizo mucho más que solo conectar comunidades de un lado al otro de los estados. Dio paso a tradiciones y cultura que sigue teniendo impacto en el campo.

“Salir al campo, escuchar el crujido del bate, el sonido de la pelota cuando cae contra el guante es algo muy emocionante,” dice el Dr. Gene T. Chávez, comisario del Museo de Kansas City. “Lo importante para mí es documentar la historia de los mexicanos y otros latinos en Kansas City porque es un tema poco reportado.”

Los Águilas, los Locos, los Aztecas, los Bravos, los Ángeles son equipos del área urbana de Kansas City de de la gran liga. Tuvieron su momento de plenitud en los años 40 a 60.

Chávez dice que cada partido era una verdadera fiesta, pero porque también estaban obligados a ello.

Explica que la historia del vecindario histórico de Argentina “era un área habitada por Hispanos que buscaban trabajo en el ferrocarril.”

“Trajeron con ellos el amor por el béisbol,” cuenta.

Pero muchos se encontraron con la segregación y el racismo.

“El Comandante del puesto de la Legión Americana dijo, “no dejamos que jueguen mexicanos y negro, lo siento,” dice Chávez. “Así que ellos se fueron y formaron su propia liga. En lugar de esconder su cola entre las piernas y decir, “pobrecitos de nosotros”, dijeron “vayamos a nuestro aire.” Y así lo hicieron, crearon su propia liga.”

Muchos hombre con los que KSHB 41 habló fueron importantes en la liga.

Tony Moreno, que jugó para los Aztecas, recuerda la discriminación.

“Tuve que luchar contra el prejuicio en el campo de juego porque no querían que nadie del este pasara al lado oeste de la ciudad,” dice Moreno.

Pero a pesar de la adversidad, la Liga Mexicanoamericana de Softball Lanzamiento Rápido no dejó de crecer.

“Jugar al softball en verdad nos unió,”dice Mario Escobar, que jugó con los Amigos. “Éramos capaces de mostrar que amábamos el juego y de ahí vino el respeto.”

Los antiguos jugadores dicen que la liga fue como una familia, un lugar para competir, para celebrar, una oportunidad para viajar y hacer amigos de por vida.

Para algunos era una oportunidad para salir de los barrios e ir a las grandes ligas.

John Torrez cuenta que su hermano menor Mike Torres firmó con los Cardenales de St. Louis.

“Jugó 18 años en la liga mayor, él es el último pícher que lanzó en dos juegos completos en la serie mundial, nadie lo Ha hecho desde 1977. ¿Cuántos hispanos ves haciendo eso? Tienes que estar orgulloso.”

Chávez dice con orgullo que en los 40 se convirtió en el campo Nido de Águilas, su puesto de la Legión Americana en Argentine (ahora incorporado a Kansas City, Kansas).

“He visto muchas pelotas salir fuera de este estadio de béisbol,” señala Torrez.

Los antiguos jugadores dirán que no es un secreto que la liga ha ido desapareciendo, pero este grupo, y otros en Kansas y Misuri continuarán compartiendo su legado, recuerdos y risas con los jóvenes.

“Pero ahora está volviendo, “dice Chávez. “Los jóvenes dicen, “abuelo, solías jugar, enséñame cómo lanzar rápido.”

Chávez dice que esa es la tradición que quieren compartir, para que los niños no se encuentren con la misma discriminación.

“Es muy importante,” dice Moreno. “Porque cuando estaba creciendo, quería decirle a todos quién era y que era mexicano.”

Si quiere saber más sobre la liga, hay una exposición que apenas acaba de abrir en el

museo de la liga afroamericana de béisbol.”

