Celebrando a Lali García, la activista y 'abeja reina' que ayudó a formar Kansas City

KANSAS CITY, Mo. — Hay gente que deja una marca indeleble durante su vida que cuando fallece, hace que aquellos que la conocieron se pregunten cómo va a funcionar el mundo sin ellos.

Kansas City tuvo a ese tipo de persona cuyas contribuciones no solo dieron forma a los avances de la comunidad latina que sen ve hoy en día, sino a todo la región.

“Han sido cuatro meses desde que falleció, pero la gente todavía está pensando y platicando de ella,” dijo Lisa Aquino sobre su mamá.

La madre de Aquino tuvo muchos títulos: icono, organizadora, activista, amiga, iniciadora, mentora, y la abeja reina.

Pero había un título que valoraba más que nada.

“Ella era mamá o abuela. Los chiquillos la llamaban abuela Lali,” recuerda Aquino.

Lali Garcia. Un nombre que, para ser una mujer tan pequeña, tuvo una gran influencia durante los 93 años que estuvo en este mundo.

“Hizo de todo,” Aquino explicó. “Desempeñaba su trabajo, tenía una familia, llevó a cabo todos esos compromisos fuera de eso que eran igual de importantes.”

Rafaela “Lali” García nació en 1927 y vivió en la vecindad de Armourdale en Kansas City, Kansas.

Después de que su familia sobreviviera la inundación destructora de 1951 mientras su esposo, Jesse, estaba sirviendo en el Ejército de los Estados Unidos, ella organizó los recursos. Mudó a su familia y a la familia de su esposo fuera de KCK. Se instalaron en KCMO y se convertiría en una figura clave en el Westside.

Ante la insistencia de su padrastro, ella se involucró en clubes cívicos para latinos, como la Unión Cultural Mexicana, de la cual su padrastro había sido uno de los fundadores.

Ella ayudó a organizar el Club Democrático de ciudadanos del Westside, que se convirtió en una plataforma de lanzamiento para los políticos latinos. Este club dio lugar a representantes como Pat Ríos y Paul Rojas, los primer latinos funcionarios electos a nivel de condado y estado.

García trabajó sin descanso para ampliar los programas para la gente mayor y educación infantil en el centro Guadalupe, en cuya junta participó por años.

Fundó el club político La Raza en la década de los 80.

Y eso es solo una parte de su trabajo.

“Siempre supimos que ella de una manera pertenecía a otra gente primero'', explicó Aquino. “Digo, no primero. Pero no nos molestaba porque sabíamos que lo que ella estaba haciendo era importante. Y mi papá también. Él le dijo, ‘Tú tienes la manera de expresarlo, ve a hacerlo. Ellos te escucharán.’”

García era la persona que siempre estaba buscando maneras de ayudar. Ella sabía a quién podía recurrir, y si no estaba segura de algo, lo resolvía.

“Era muy chispeante, te puedo decir,” dijo Cris Medina un viejo amigo de la familia, a quien García contrató en el centro Guadalupe en 1980. Llegado el momento se convertiría en CEO y se retiraría en 2021. “Ella tenía dos velocidades: ir e ir más rápido.”

Medina dijo que García no solo era una defensora de los latinos--luchó por la igualdad de todos.

Al haber sufrido discriminación ella misma cuando era una niña, se propuso cambiar la manera en cómo eran tratados los latinos en los 50 y 60.

“Estabas excluido geográficamente. Si eras latino, mexicano, había ciertas partes de la ciudad donde podías ir. Ella luchó contra eso, por la vivienda, las escuelas, asegurándose que abrieran las puertas para nosotros para poder meter a nuestros hijos ahí.” explica Medina.

Cris Medina y Manuel “Conejo” Hernandez, viejos amigos de la familia, trabajaron junto a Lali en una de sus más grandes pasiones- animar a la comunidad latina a votar.

Medina dice que si alguien quería tener éxito en un puesto político, necesitaba el respaldo de García.

“Eso implicaba mucho poder,” dijo Medina. “Ella conocía a los políticos. Lo que pudo conseguir fueron los votos.”

García conoció a presidentes, líderes del Congreso y era amiga de líderes locales como Dutch Newman, Claire McCaskill, y el Representante Emanuel Cleaver.

“Mi vieja amiga, Rafaela ‘Lali’ García, era una defensora de derechos civiles de la comunidad latina en Kansas City y más allá,” dijo Cleaver en su declaración a KSHB 41 News.

Su declaración continúa, en parte, “El legado de Lali está ilustrado por la comunidad, la compasión y el compromiso incomparable con el servicio público. En este mes de la Herencia Hispana, hay que honrar la vida y memoria de Lali continuando su trabajo y asegurándonos de que su profundo legado viva para las generaciones venideras.”

García trabajó en las elecciones en cada convocatoria. Ella y Conejo se aseguraron de que las personas mayores tuvieran transporte para y fueron puerta a puerta ayudando a la gente a registrarse para votar.

“Nos necesitaban ustedes para darles nuestro apoyo'', señala Conejo. “Y la gente nos da por sentados, que no somos importantes. Sí somos importantes, porque hay muchos hispanos en Kansas City.”

Los seres queridos de Lali dicen que su fallecimiento dejó un vacío, pero si todos hacen un poco de lo que ella logró hacer, la comunidad puede llenar lo.

“Yo estaba con ella en su último momento y sus palabras para mí fueron, ‘Conejo, no dejes que se muera, mantén el club en marcha, y sigue luchando,’” Conejo explicó. “Y eso es lo que vamos a seguir haciendo.”

En su vida, García recibió el premio Humanitario del Año de la Cámara de Comercio Hispana, el premio Pat Ríos y el premio MANA al Servicio a la Comunidad. También sirvió en la Comisión de Ética, la junta de la Autoridad Portuaria y fue nombrada Escudera de Misuri, entre muchos más.

