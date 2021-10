Líder de escuela hispana lucha para celebrar la individualidad de estudiantes

KANSAS CITY, Mo. — Este Mes de Herencia Hispana, estamos celebrando la diversidad de cultura y experiencia que constituye la comunidad hispana.

Esa diversidad se muestra en todo su esplendor está en la escuela chárter Scuola Vita Nuova (SVN) en el vecindario Historic Northeast de Kansas City.

Nicole Goodman ha trabajado en educación por 24 años, incluyendo 11 en SVN, donde ahora es la superintendenta. Su enfoque siempre ha sido ir al encuentro de los estudiantes..

“Sabemos que nuestros estudiantes pueden tener éxito si se les da un acceso igualitario, oportunidades, y están trabajando a su nivel y ritmo,” dice Goodman.

Esa atención individual es fundamental en un cuerpo estudiantil tan diverso como el de SVN. Para el 70% de los estudiantes, el inglés no es su lengua materna. Unos 55% son hispanos y el 35% son afroamericanos, y muchos de ellos son inmigrantes recientes .

A pesar de los retos para en ayudar estudiantes a navegar un país nuevo y un idioma nuevos, la escuela tiene un historial de éxito.

Rodney Padilla es uno de tres maestros de Inglés como Segunda Lengua (ESL) en la escuela. Ayudándoles a navegar por ese proceso, y a sentir que forman parte de ello aunque no puedan comunicarse por su idioma, y ayudarles a ser exitosos,” explicó él.

Él intenta asegurarse de que sus estudiantes tengan tantas oportunidades para triunfar como los hablantes nativos de inglés. Es un trabajo que la escuela cumple.

Entre 2018 y 2019, el número de estudiantes en SVN que sacaron calificaciones avanzadas o superiores en inglés aumentó seis puntos de porcentaje (33% a 39%). En todo el estado de Misuri, ese número disminuyó por un punto de porcentaje (49% a 48%) durante ese mismo periodo.

Pero Goodman no solo se enfoca en esas puntuaciones.

“Creo que tenemos éxito en SVN porque prestamos atención a los estudiantes uno por uno y su progreso,” describió ella.

Goodman cree que una parte de ese éxito viene de crear estudiantes integrales. Por esa razón la escuela acaba de abrir un edificio recientemente renovado, con un estudio para arte, un espacio para ciencias y tecnología, una cocina para demostración, un cuarto para música y banda y una área para juego al aire libre.

Creo que vamos a poder ofrecer una programa más fuerte y oportunidades y plantar semillitas de carreras profesionales y direcciones,¨ expresó ella. “Si tenemos una base fuerte, creo que nuestros chicos pueden ir a cualquier escuela secundaria y competir, luego, si deciden ir a la universidad, o si deciden otro camino profesional o negocio, están listos y equipados para hacerse una contribución para ellos mismos y sus familias.”

La escuela también pone énfasis en la participación de las familias.

Eso es algo que Ana Hernández, con tres hijos que van a esta escuela, aprecia.

“Como madre, a veces te sientes como si tuvieras una pared ante enfrente de ti, por el idioma,” dice siente Hernandez. “[Los maestros en SVN] siempre se comunican conmigo, y me dicen cuál es el progreso.”

“Tienen que saber que tienen una voz y que son valorados'', dice Goodman. “A veces es tan simple como [preguntar], ‘¿Qué necesitas?’ Luego tenemos que resolverlo como escuela, cómo vamos a cumplir esa necesidad. Y no es fácil, porque no hay es una manera igual para todo.” Goodman también está dedicada a asegurarse de que los estudiantes vean a personas que se les parecen representados en posiciones de liderazgo -- algo que ella no tenía mientras crecía.

Cuando ves alguien con quien puedes relacionarte y conectar, simplemente te motiva,” dijo ella.

Finalmente, su objetivo es lograr que las habilidades de cada estudiante brillen.

“Creo que el la Mes de Herencia Hispana sirve para reconocer que hay muchas culturas, etnicidades diferentes, venimos de desde todos lados. No todos somos de México, no todos somos de Cuba. Pero tomar el tiempo para reconocer quiénes somos, de dónde venimos, y las valiosas contribuciones que hacemos a este mundo.”

