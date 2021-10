Mes de la Herencia Hispana: Ser Cubano en Kansas City

OVERLAND PARK, Kan. — Cuando el cafecito corre, normalmente hay un grupo, las piezas de dominó golpean, la risa y por supuesto la música se oyen.

“No puedes tener una reunión sin música,” explica Gresia Cabrera.

Cabreras, cofundadora de “Cubanos Por Kansas City,” llegó a la ciudad de Misuri hace 22 años como refugiada de su país, Cuba.

Su padre acababa de ser puesto en libertad de la cárcel en la que había estado preso por dar sermones religiosos. Cabrera dice que los líderes comunistas que han controlado la isla desde los años 50 han suprimido la religión, la educación, la cultura y la mayoría de las libertades.

“Al gobierno le gusta controlar las cosas,” señala Cabrera.

Cuando Cabrera llegó a los Estados Unidos, se dio cuenta de lo que se había perdido en Cuba.

“Tenemos un choque cultural americano y además tenemos un choque cultural cubano,” señala. “Nuestra cultura real, nuestra cocina real, música, literatura, que había sido prohibidas por décadas en Cuba. Empezamos a aprender sobre nuestra identidad cuando tenemos la libertad para hacerlo.”

Su grupo “Cubanos por Kansas City” organiza eventos como el del fin de semana de Labor Day en el Berkley Riverfront Park para cubanos en Kansas City para juntarse y apoyarse unos a otros.

Con el tiempo, planea hacer del grupo una organización sin ánimo de lucro para ayudar a refugiados de su patria para que se instalen en Estados Unidos.

Pero Cabrera espera que pronto llegará el momento cuando los cubanos no tengan que ser refugiados. Este verano los cubanos se enfrentaron al gobierno, llenando las calles con protestas y manifestaciones. Cabrera ayudó a organizar una concentración en Kansas City para apoyar a su gente.

“Me parece que nuestro momento de mostrarles apoyo en cualquier manera que podamos aquí [en los Estados Unidos],” señala Cabrera. “Es la hora para que actuemos porque hasta el momento cuando la gente sepa que pueden perder el miedo, ser valientes, salir a las calles y exigir su libertad, no hay mucho que podamos hacer por mucho que lo intentemos [porque el gobierno todavía lo controla todo], y lo estamos intentando.”

Loreanne Campos-Cardona, amiga de Cabrera y refugiada a su vez, también participó en la concentración y el evento en el Labor Day. Cree que llegará un día más feliz a Cuba.

“Les tomó 62 años destruir el país. No va a tomar dos días y un mes cambiarlo, pero veo que llega,” dice Campos-Cardona. “La libertad va a llegar.”

Mientras tanto este grupo ayudará a otros Cubanos a experimentar la libertad en los Estados Unidos mientras avisan a los autóctonos no caer en las mismas trampas en que cayó su país.

