La biblioteca Irene H. Ruiz amplía sus recursos en español para la creciente comunidad del Westside

KANSAS CITY, Mo. — Durante décadas, la biblioteca Irene H. Ruiz ha sido una piedra angular para la comunidad del Westside en Kansas City, y hoy continúa ampliando sus servicios para atender la creciente demanda.

La gerente de la sucursal, Amy Morris, llama a la biblioteca Irene H. Ruiz “la joya escondida del sistema”, un lugar donde las familias pueden acceder no solo a la literatura, sino también a recursos que reflejan y apoyan sus necesidades.

Yo llamo a este lugar la joya escondida del sistema

“He visto muchos cambios en el Westside. Ha habido mucha gentrificación, muchas casas nuevas. Pero una cosa que se ha mantenido constante es que la gente sigue pidiendo muchos materiales en español”, dijo Morris.

La biblioteca, que lleva el nombre de la líder comunitaria Irene Ruiz, mantiene vivo su legado de hacer que los materiales en español estén ampliamente disponibles.

“Irene Ruiz fue bibliotecaria aquí en el Westside”, dijo Morris. “Trabajó en este lugar durante unos 20 años. Ella fue una gran defensora de este vecindario.”

Tan solo este año, la biblioteca agregó más de 200 libros nuevos en español para niños y adultos.

“Necesitamos acceso para todos. Necesitamos materiales accesibles en varios idiomas. En esta sucursal en particular, las solicitudes tienden a ser mucho en español, pero nuestro objetivo es servir a todos, sin importar el idioma”, explicó Morris.

Pero los servicios no se detienen en los materiales de lectura. Desde horas de cuentos en español hasta solicitudes de pasaporte procesadas completamente en español, la sucursal trabaja para que las familias se sientan como en casa.

“La biblioteca es importante en tantas áreas. No se trata solo de libros. Se trata de ofrecerte todo tipo de recursos diferentes, ya sea un recurso que necesites en la comunidad”, dijo Morris.

La biblioteca también ha lanzado una colección temporal de libros en español, disponible hasta el 12 de diciembre.

—