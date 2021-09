Mujer de Kansas City comparte su vida como beneficiaria de DACA; espera reforma migratoria

KANSAS CITY, Mo. — Perla Terrones es estadounidense en prácticamente todos los sentidos. Maneja una camioneta, trabaja en la planta de Ford, paga sus impuestos, va a la universidad y habla inglés sin acento.

Pero sobre el papel, Terrones es una DREAMer, el término dado a los inmigrantes traídos al país de manera ilegal cuando eran niños.

Terrones nació en México y llegó a los Estados Unidos ilegalmente cuando era un bebé. Se identifica como estadounidense y ha conseguido estatus legal para vivir y trabajar en los Estados Unidos a través de un programa llamado Acción Diferida para Llegadas Infantiles, conocido como DACA.

“La mayoría del tiempo intento esconderlo,” reconoce Terrones.

Ahora, ella comparte su historia para crear conciencia.

DACA es algo con lo que la mayoría de sus amigos hispanos y su familia están familiarizados. Su hermano y hermana son también beneficiarios de DACA. Pero sus amigos anglos no entienden cuando lo menciona. Hay aproximadamente 700,000 beneficiarios de DACA en todo el país.

DACA necesita ser renovado cada dos años, y los beneficiarios deben trabajar o ir a la universidad y no pueden tener antecedentes penales, entre otros requisitos. No ofrece un camino a la ciudadanía, que es un cambio que le encantaría ver a Terrones.

“Me encantaría que todos los DACA fueran legales en lugar de tener algo simplemente temporal,” dijo Terrones.

Temporal es la palabra clave para la abogada de inmigración Valerie Sprout, que representa aproximadamente a 75 beneficiarios de DACA como Terrones, en McCrummen Immigration Law Group en North Kansas City (Missouri).

“La idea era dar a estas personas que son parte de nuestra comunidad estabilidad y posibilidad de predecir el futuro. No ha ocurrido todavía y ha sido una decepción enorme, y es simplemente muy injusto.”

Señaló que las reglas sobre DACA pueden cambiar de improviso con un nuevo presidente o una decisión judicial.

El presidente Donald Trump intentó revocar el programa en su totalidad. La Corte Suprema lo mantuvo como estaba.

Sin embargo, Sprout dice que el gobierno de Biden no ha cumplido las expectativas de la Comunidad inmigrante.

“Puedo hablar por mí misma, me ha desilusionado que lo que yo pensaba y esperaba que cambiaría no lo ha hecho y me parece que hay mucha esperanza puesta en este gobierno, no sólo para cambiar las cosas a como eran antes de Trump, sino también para mejorarlas,” dijo Sprout. “Sin embargo, parece que no hay voluntad política.”

La Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación de Menores Extranjeros, conocida como DREAM Act, es lo que muchos partidarios de DACA desean como solución permanente.

Crearía una nueva ley que daría a los DREAMers una opción para hacerse ciudadanos.

Hay unos tres millones de DREAMers, muchos de los cuales no solicitaron o no pueden cumplir los requisites de DACA.

La ley ha sido debatida en Washington, D.C. en los últimos 20 años, pero no se ha aprobado, Una nueva versión de la ley se encuentra ante los legisladores ahora.

Quienes se oponen al DREAM Act y DACA dicen que recompense a la gente que incumple las leyes de inmigración y que son susceptibles de cometer fraude.

“Me parece que estamos estafando a esta gente que merece mucho más,” dice Sprout.

Terrones cree que el primer paso para el cambio es darle visibilidad a este tema de inmigración.

“Cuantos más estadounidenses sepan de esto, mayor será la posibilidad de que el problema se resuelva,” dice.

Terrones espera que su historia cambia las opiniones de la gente sobre inmigración y lleve a una solución para DREAMers como ella.

Translation done by Dr. Alberto Villamandos, Associate Professor and Chair of the Foreign Languages and Literatures Department at UMKC.

