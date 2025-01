Nenhuma operação em massa do ICE confirmada na área de KC, apesar dos rumores nas redes sociais

This story has been translated from English to Portuguese by KSHB 41's Fe Silva. Read the English version here.

Não houve confirmações operações em massa de busca e apreensão por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês), na área de Kansas City, conforme confirmaram diversos grupos civis e autoridades de segurança à KSHB 41 News.

A KSHB 41 recebeu dicas, na última quarta-feira, sobre postagens nas redes sociais.

As postagens afirmavam que haviam operações do ICE na área de Kansas City, incluindo em alguns negócios da região.

A KSHB 41 entrou em contato com várias agências de segurança, que não conseguiram confirmar nenhuma operação.

As postagens nas redes sociais também afirmavam que mercados hispânicos no Historic Northeast, parte histórica, ao Norte de KCMO, haviam sido alvo de operações do ICE.

Esses estabelecimentos confirmaram por telefone que não houve nenhuma operação lá e que as atividades estavam ocorrendo normalmente.

O legislador do Condado de Jackson, Manny Abarca, postou nas redes sociais que também conversou com esses negócios, que lhe disseram a mesma coisa.

Líderes civis latinos e hispânicos disseram que a comunidade não precisa ter medo — mas precisa ser cautelosa.

"Uma coisa é que queremos que nossa comunidade tente viver suas vidas normalmente," disse Ana Duin, da estação de rádio em espanhol La Mega KC. "Sim, é ok ter medo, porque até nós estamos com medo por eles."

Edgar Galicia é o diretor executivo da Central Area Betterment Association (Associação de Melhoramento da Área Central).

Ele alertou contra a disseminação de rumores não verificados sobre operações e falou sobre o impacto que isso pode ter na saúde mental das pessoas.

Galicia também expressou um sentimento semelhante ao de Duin.

"Acredito que precisamos ser muito cautelosos. Precisamos ser muito solidários. Acredito que a humanidade sempre vence, e somos fortes o suficiente para enfrentar quatro anos dessa situação," disse Edgar Galicia.

As postagens nas redes sociais provavelmente eram rumores, e tanto Duin quanto Galicia disseram que isso causa muita ansiedade para alguns members da comunidades latinas e hispânicas da nossa região.

Eles aconselharam a comunidade a buscar informações de fontes confiáveis.

