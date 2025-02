"Ya no quiero estar quebrando la ley": residente de OP elige la autodeportación después de décadas en EE. UU.

Prev Next KSHB

OVERLAND PARK, Kan. — Un residente de Overland Park está auto-deportándose. Carlos Pacheco es originario de Guatemala y ha estado en los EE. UU. por más de dos décadas. Ahora, está dejando atrás a su esposa e hijos. “Ya no quiero estar quebrando la ley”, dijo Pacheco, quien ingresó a los EE. UU. a través de México. Él dice sentirse feliz de regresar a su país después de tanto tiempo. La razón: su madre, a quien no ha visto desde que dejó Guatemala. “No quiero perderla sin poder abrazarla de nuevo,” dijo Pacheco. Mientras su familia lo espera en Guatemala, también está dejando familia atrás. “Es difícil la situación. Es dolorosa. Es necesario”, dijo Pacheco. Él dice que su esposa e hijos están documentados. “Lamentablemente nunca hemos sido bienvenidos.” Él ecibió una orden de deportación. Ahora, quiere irse por su paz. “Estoy consciente de que no nos quiere. Y se es tiempo de regresar, hay que hacerlo”, dijo Pacheco, quien trabaja en reciclaje. “También tal vez está renunciando al derecho de ver a su esposa e hijos nuevamente”, dijo el abogado de inmigración Roger McCrummen. KSHB McCrummen no está familiarizado con la situación específica de Carlos Pacheco, pero maneja casos similares. Según él, el proceso de auto-deportación es más “humano”. “Es mejor que ser escoltado fuera del país con las manos esposadas. Te vas por voluntad propia. Es por tu cuenta. Si el gobierno te deporta, ellos lo pagan”, explica McCrummen. Un precio que Carlos está dispuesto a pagar. “Me han dicho que soy un cobarde por abandonar a la familia, pero est al contrario,” dijo Pacheco. “Como inmigrantes, sabemos dónde nacemos, no sabemos dónde vamos a morir.” Él planea regresar en los próximos meses, una vez que el clima mejore.



