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Soccer fans pack stands for Team England World Cup training session at Swope Soccer Village in Kansas City

Kansas City soccer fans got a glimpse Saturday of one of the FIFA World Cup 2026 teams that could win it all.
Soccer fans pack stands for Team England World CUp training session at Swope Soccer Village in Kansas City, Missouri
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KSHB 41 News reporter Braden Bates covers parts of Jackson County, Missouri, including Lee's Summit. Send Braden a story idea by e-mail.

Kansas City soccer fans got a glimpse Saturday of one of the FIFA World Cup 2026 teams that could win it all.

Team England, which arrived in Kansas City earlier Saturday, held a community training session early Saturday night at Swope Soccer Village in Kansas City, Missouri.

Soccer fans pack stands for Team England World CUp training session at Swope Soccer Village in Kansas City, Missouri

England will call Kansas City its home base during the World Cup, training at Swope Soccer Village and staying at the Inn at Meadowbrook in Prairie Village.

Their arrival on Saturday means all four Kansas City-area base camp teams are now in Kansas City. Defending champion Argentina held a practice session Saturday at Sporting KC/Compass Minerals National Performance Center in Kansas City, Kansas. The Netherlands held a practice session at the KC Current's practice facilities in Riverside, Missouri. On the Kansas side, Algeria continued to win over Lawrence locals as they continued practice at Rock Chalk Park.

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Members of the English National Team participated in a community training session on Saturday, Jun. 13, 2026, at Swope Soccer Village in Kansas City, Missouri.
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The crowd looks on as the English National Team participated in a community training session on Saturday, Jun. 13, 2026, at Swope Soccer Village in Kansas City, Missouri.
England Swope Soccer 1.png
Members of the English National Team participated in a community training session on Saturday, Jun. 13, 2026, at Swope Soccer Village in Kansas City, Missouri.
England Swope Soccer.png
Members of the English National Team participated in a community training session on Saturday, Jun. 13, 2026, at Swope Soccer Village in Kansas City, Missouri.
England Swope Soccer 2.png
Members of the English National Team participated in a community training session on Saturday, Jun. 13, 2026, at Swope Soccer Village in Kansas City, Missouri.
England Swope Soccer 4.png
Members of the English National Team participated in a community training session on Saturday, Jun. 13, 2026, at Swope Soccer Village in Kansas City, Missouri.

Braden Bates

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