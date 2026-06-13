Soccer fans pack stands for Team England World CUp training session at Swope Soccer Village in Kansas City, Missouri
England will call Kansas City its home base during the World Cup, training at Swope Soccer Village and staying at the Inn at Meadowbrook in Prairie Village.
Their arrival on Saturday means all four Kansas City-area base camp teams are now in Kansas City. Defending champion Argentina held a practice session Saturday at Sporting KC/Compass Minerals National Performance Center in Kansas City, Kansas. The Netherlands held a practice session at the KC Current's practice facilities in Riverside, Missouri. On the Kansas side, Algeria continued to win over Lawrence locals as they continued practice at Rock Chalk Park.