UPDATES | Ecuador to take on Curaçao in Kansas City's second World Cup match Saturday

KANSAS CITY, Mo. — Kansas City will host its second World Cup match Saturday at Kansas City Stadium.
On Friday, KC2026 announced updates to its transportation plan to take effect with Saturday’s match. KC2026 also shared a Kansas City Stadium transportation guide Saturday on social media.
Play kicks off at 7 p.m. as Ecuador takes on Curaçao in a Group E stage match. It is available to watch on FS1.
Other matches happening Saturday:
- Noon - Netherlands vs. Sweden (FOX); Houston Stadium GROUP F
- 3 p.m. - Germany vs. Ivory Coast (FOX); Toronto Stadium GROUP E
- 11 p.m. - Tunisia vs. Japan (FS1); Monterrey Stadium GROUP F
Check back throughout the day for updates.
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UPDATE, 1:30 p.m. | Soccer fans are taking over FIFA Fan Fest on Saturday at the National World War I Museum and Memorial.
The crowd's jumping at the FIFA Fan Festival™ 🎉️🙌#FIFAFanFestival #FIFAWorldCup #WeAreKansasCity #WeAre26 pic.twitter.com/5gpYDsiTFl— FIFA World Cup 26 Kansas City (@FWC26KansasCity) June 20, 2026
UPDATE, 1:15 p.m. | Ecuador fans took over Q39 in Midtown for some Kansas City barbecue Saturday ahead of the team's match at 7 p.m.
UPDATE, 1 p.m. | Fans from Curaçao arrived in Kansas City on three charter flights Thursday, Friday and Saturday.
The blue wave is taking over Kansas City 🌊#FIFAWorldCup #WeAreKansasCity #WeAre26 pic.twitter.com/9xVg1eWe1U— FIFA World Cup 26 Kansas City (@FWC26KansasCity) June 20, 2026
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