Local National Weather Sports Shop Scripps Watch Now
43  WX Alerts

Hourly Forecast

Kansas City, MO

Weather

Hourly Forecast

View Daily Forecast

Time

Conditions

Temp

Precip

Tuesday

10:00 AM

Sunny

87

0%

11:00 AM

Sunny

91

0%

12:00 PM

Sunny

93

0%

01:00 PM

Sunny

96

0%

02:00 PM

Sunny

98

0%

03:00 PM

Sunny

99

0%

04:00 PM

Sunny

100

0%

05:00 PM

Sunny

99

0%

06:00 PM

Sunny

98

0%

07:00 PM

Sunny

96

0%

08:00 PM

Clear

93

0%

09:00 PM

Clear

90

0%

10:00 PM

Clear

89

0%

11:00 PM

Clear

87

0%

Wednesday

12:00 AM

Clear

85

0%

01:00 AM

Clear

84

0%

02:00 AM

Clear

83

0%

03:00 AM

Clear

82

0%

04:00 AM

Clear

81

0%

05:00 AM

Clear

80

0%

06:00 AM

Clear

80

0%

07:00 AM

Mostly Sunny

79

0%

08:00 AM

Mostly Sunny

81

0%

09:00 AM

Sunny

84

0%

10:00 AM

Sunny

87

0%

11:00 AM

Sunny

90

0%

12:00 PM

Sunny

93

0%

01:00 PM

Sunny

95

0%

02:00 PM

Sunny

97

1%

03:00 PM

Sunny

98

0%

04:00 PM

Sunny

98

0%

05:00 PM

Sunny

98

1%

06:00 PM

Sunny

96

1%

07:00 PM

Sunny

95

0%

08:00 PM

Clear

92

0%

09:00 PM

Clear

90

0%

10:00 PM

Clear

89

0%

11:00 PM

Clear

87

0%

Thursday

12:00 AM

Clear

86

0%

01:00 AM

Clear

85

0%

02:00 AM

Clear

84

0%

03:00 AM

Clear

82

0%

04:00 AM

Clear

81

0%

05:00 AM

Clear

80

1%

06:00 AM

Clear

80

1%

07:00 AM

Sunny

80

1%

08:00 AM

Sunny

81

1%

09:00 AM

Sunny

84

0%