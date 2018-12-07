Hourly Forecast

Kansas City, MO
Time
Conditions
Temp
Precip
10:00 AM
Sunny
87
0%
11:00 AM
Sunny
91
0%
12:00 PM
Sunny
93
0%
01:00 PM
Sunny
96
0%
02:00 PM
Sunny
98
0%
03:00 PM
Sunny
99
0%
04:00 PM
Sunny
100
0%
05:00 PM
Sunny
99
0%
06:00 PM
Sunny
98
0%
07:00 PM
Sunny
96
0%
08:00 PM
Clear
93
0%
09:00 PM
Clear
90
0%
10:00 PM
Clear
89
0%
11:00 PM
Clear
87
0%
12:00 AM
Clear
85
0%
01:00 AM
Clear
84
0%
02:00 AM
Clear
83
0%
03:00 AM
Clear
82
0%
04:00 AM
Clear
81
0%
05:00 AM
Clear
80
0%
06:00 AM
Clear
80
0%
07:00 AM
Mostly Sunny
79
0%
08:00 AM
Mostly Sunny
81
0%
09:00 AM
Sunny
84
0%
10:00 AM
Sunny
87
0%
11:00 AM
Sunny
90
0%
12:00 PM
Sunny
93
0%
01:00 PM
Sunny
95
0%
02:00 PM
Sunny
97
1%
03:00 PM
Sunny
98
0%
04:00 PM
Sunny
98
0%
05:00 PM
Sunny
98
1%
06:00 PM
Sunny
96
1%
07:00 PM
Sunny
95
0%
08:00 PM
Clear
92
0%
09:00 PM
Clear
90
0%
10:00 PM
Clear
89
0%
11:00 PM
Clear
87
0%
12:00 AM
Clear
86
0%
01:00 AM
Clear
85
0%
02:00 AM
Clear
84
0%
03:00 AM
Clear
82
0%
04:00 AM
Clear
81
0%
05:00 AM
Clear
80
1%
06:00 AM
Clear
80
1%
07:00 AM
Sunny
80
1%
08:00 AM
Sunny
81
1%
09:00 AM
Sunny
84
0%