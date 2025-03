Explorando sua nova casa: goleira brasileira do KC Current experimenta churrasco de KC

Prev Next KSHB

LINK | Leia a primeira parte dessa reportagem

LINK | Read this story in English KC Current recebeu uma nova goleira nesta temporada. Lorena Silva ainda está explorando a cidade e se familiarizando com seu novo lar. Mas, mesmo a mais de 7.200 km de distância, enquanto jogava em seu país natal, o Brasil, Lorena ouviu falar sobre Kansas City. "Saiu as notícias de que o Kansas ele tinha feito um estádio, e só para o futebol feminino. Eu achei isso gigantesco, porque é a valorização do futebol feminino.", disse Lorena. Em seu primeiro jogo com o Current, ela pôde sentir o amor dos torcedores. "Eu fiquei encantada com essa paixão, com esse amor que eles têm para ir para ver os jogos, então fiquei deslumbrada mesmo.", disse Lorena. "Foi essa realização de mais um sonho." Ela diz que se sentiu em casa—uma casa que ainda tem muito a explorar. Em Kansas City, ela e sua família viram neve pela primeira vez. "Cada dia é uma coisa nova para mim explorar um dia muito quente, um dia muito frio, do Nada neva. Estou saindo, olha na janela e vejo uns flocos de neve", disse Lorena. Em meio a tantas mudanças na vida, ela também teve a chance de experimentar algo novo pela primeira vez—o tradicional churrasco de Kansas City. A levamos para um passeio pela Union Station, onde ela foi surpreendida com um prato de Joe's BBQ. "Primeira vez comendo a carne assim, literalmente com as mãos", disse Lorena, enquanto experimentava as costelas. "É muito bom." Também a presenteamos com alguns sabores familiares — comidas brasileiras feitas pela Geo's Gourmet, uma padaria brasileira em Olathe. KSHB "Para quem não sabe, é comida dos deuses", disse Lorena. Mesmo sem ser fluente em inglês, Lorena está se encontrando no time. KSHB "Falam que o futebol é uma língua internacional. É uma língua que atravessa todos os tipos de fronteiras, mas o fato de essas jogadoras estarem todas aqui, dispostas a aprender outras línguas para ter sucesso, é incrivelmente poderoso", disse Dani Welniak, vice-presidente de comunicação do Current. Com todos os cinco sentidos, a goleira da Seleção Brasileira está reescrevendo sua história em Kansas City. —

