Cómo la relación de Santi Hirsig con Peter Vermes alimenta la caza de talento internacional del SKC

KANSAS CITY, Mo. — Santiago Hirsig pensó que su carrera con los por entonces llamados Wizards de Kansas City había terminado.

Peter Vermes había tomado las riendas como el manager del club en medio de la temporada de 2009 y estaba determinado a poner en práctica un estilo de juego nuevo.

“Un día en el campo de entrenamiento, me peleé con él- no como una pelea física, pero discutimos. Él dijo, ‘Santi, vete para el vestuario.’ Cometí un error. Le grité y tal. Yo pensé, ‘Este es el fin. Este va a ser el fin para mí en Kansas City.”

Pero no lo fue- por lo menos no sobre la competencia de gritos en el entrenamiento.

“Lo recuerdo como si hubiera ocurrido hace cinco minutos,” dice Vermes cuando se le pregunta sobre el incidente. “Te acuerdas, tomé control sobre el equipo y quise poner en práctica mis ideas rápido, porque solo nos quedaban diez juegos. Les estaba hablando a los muchachos de, ‘Oigan, de aquí en adelante así es como vamos hacer las cosas.’”

Jugando detrás de Hirsig durante un entrenamiento, Davy Arnaud le dijo que subiera en el campo. Hirsig no quiso y la cosa fue a peor. La discusión terminó con Vermes tomando a Hirsig, un mediocampista veterano de Argentina, como ejemplo para los demás.

“Cuando uno está intentando crear una cultura, al principio lo tienes que vender; les estás vendiendo la idea. Todos dicen, ‘OK, a ver qué pasa.’ El movimiento se demuestra andando. Hay ocasiones donde puedes demostrar esta es la cultura que vamos a tener. La pregunta es hacer o no hacerlo en esos momentos. Ahí es donde muchas de estas organizaciones fracasan. Afirman todo lo que planean hacer, pero luego nunca lo hacen. Para mí, esos eran los momentos para demostrarlo lo que nos han ayudado a establecer las bases de lo que tenemos hoy en día.”

Hirsig, quien describió la actitud de Vermes cuando los dos platicaron del incidente después del entrenamiento como amable, inició en nueve juegos por el resto de la temporada y luego uno más al principio de la temporada de 2010 de regresar a su Argentina nativa a jugar para el Quilmes.

Pero ese momento también sentó las bases para una amistad que continúa basada en respeto mutuo, que llegado el moemtno trajo a Hirsig- mejor conocido por sus amigos como “Santi”- de nuevo al Sporting KC como el director de ojeadores de talentos para Latinoamérica, cubriendo América Central y del Sur.

“Para mí, era muy importante como persona, porque me di cuenta estando ahí que yo cometí un error'', cuenta Hirsig. “Era un problema de ego o lo que fuera, pero yo aprendí. Aprendí muy rápido, y él es muy comprensivo. Tienes la oportunidad si quieres de ser mejor y quieres mejorar y tienes algo para dar más valor y hacerlo, él te va abrir las puertas y te dice, ‘OK, tienes un lugar aquí si quieres trabajar duro.’ Eso es lo que yo aprendí de él, y de hecho estoy aquí trabajando para él.”

El fútbol es un juego global, entonces la Liga Mayor de Fútbol necesita un plan internacional para crecer y hacerse un hueco en las filas de las ligas de élite del mundo.

Sporting KC, una de siete franquicias del MLS con múltiples campeonatos, reforzó su departamento de búsqueda de talento internacional hace unos años, con la esperanza de mantenerse entre las mejores franquicias de la liga.

El club está empatado por tercer lugar histórico con dieciocho participaciones en eliminatorias y es parte del trabajo de Hirsig asegurarse de que el Sporting KC se mantenga entre la élite del MLS.

“Buscan en todo el mundo por jugadores,” menciona el mediocampista Ilie Sánchez. “Por supuesto, Peter es el líder de cada departamento en este club, pero trabajan con sus ideas y las del

Haber jugado por Vermes le dio a Hirsig una intuición única. Ha sido muy importante para que el delantero Alan Pulido, líder goleador de la Liga MX, firmara por Sporting KC, y más recientemente el mediocampista Jose Muri, quien se unió al equipo después que Gianluca Busio fuera transferido al Venezia FC de Italia.

Hirsig, quien comenzó su papel con el Sporting KC formalmente en octubre de 2018, siente que es una extensión de la mente de Vermes cuando busca jugadores.

“Absolutamente, es muy claro para mí, “dice Hirsig. “Realmente sé cómo Peter maneja el juego, lo que piensa del juego y, personalmente, lo conozco muy bien. No tengo ninguna duda sobre un jugador cuando estoy buscando uno para él.”

El Sporting KC valora a jugadores con fortaleza mental, tenacidad en la táctica y esfuerzo constante- nada sorprendente para los que conocen a Vermes.

“Su equipo intenta jugar sobre el terreno,” explica Hirsig. “Tienes que ser valiente para pedir la pelota en posiciones incómodas en el campo, pero es necesario hacerlo. Tienes que ser valiente.

Además mencionó que se necesitan jugadores generosos, con un alto coeficiente intelectual del fútbol y buen carácter fuera del terreno para poder relacionarse en el estilo del Sporting KC y en el vestuario.

La MLS siempre ha podido atraer a famosos jugadores internacionales- incluyendo a Carlos Vaderrama, David Beckham, Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic- pero son los niveles medios y bajos de las listas de equipos que muchas veces son transformados por cazatalentos como Hirsig.

“Cuando jugaba ahí, cada equipo tenía dos o tres que no estaban en el mismo nivel de los otros ocho,” recordó Hirsig. “Hoy en día, esos jugadores están al mismo nivel. Tal vez no son (Carlos Vela estrella de Los Angeles FC o Pulido), pero son buenos jugadores. Yo pienso que esos tres jugadores ‘desconocidos’ que son mejores que antes. No es el más costoso, siempre vienen al MLS, sino los otros jugadores.”

La búsqueda de Hirsig por fenómenos por descubrir a través de América del Sur y Central es esencial para la continuidad de éxito para el Sporting KC- y está entusiasmado por mantener una conexión con la ciudad que quiso tanto durante su breve permanencia como un jugador de la MLS.

“No puedo explicar lo que amo de la ciudad, ni siquiera en español. Es como cuando voy aterrizando en el avión, empiezo a sentirme- no sé- genial. Es solo un sentimiento y una energía. Es más, estuve de vacaciones en los Estados Unidos hace unos meses y decidí irme a Kansas City solo por ir. No fui a Miami, me fui a Kansas City.”

—

Translation done Gracey Saavedra, a student at UMKC.

KSHB 41 News is celebrating Hispanic Heritage Month from Sept 15. to Oct. 15, by highlighting the Hispanic community in the Kansas City area. As part of our efforts, KSHB 41 News has partnered with the University of Missouri - Kansas City’s Department of Foreign Languages and Literatures, to translate many of our online stories from English into Spanish. In addition, many of our on air stories will also include Spanish subtitles.