Posted at 5:00 AM, Sep 28, 2023

OLATHE, Kan. — Roberto Álvarez es un inmigrante mexicano que siguió su pasión y la convirtió en un próspero negocio en el corazón de Estados Unidos. Con trabajo duro, dedicación y un profundo amor por su cultura, Álvarez se ha convertido en un símbolo de éxito y perseverancia durante el Mes de la Herencia Hispana y más allá. Álvarez nació en un pequeño pueblo de México, donde desarrolló un profundo aprecio por los ricos sabores de la auténtica comida mexicana. Cuando era niño, salía ayudar a sus padres en la cocina, aprendiendo los secretos de las recetas tradicionales transmitidas de generación en generación. El sueño de Álvarez era compartir estos sabores con el mundo y sabía que tenía que migrar a Estados Unidos para lograrlo. "Mis padres tenían también una taquería; ahí fue donde empecé yo," dijo Álvarez. Dejando atrás a su familia y todo lo que conocía, Álvarez cruzó la frontera hacia los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Cuando llegó a los Estados Unidos, enfrentó numerosos desafíos como inmigrante. “Muy bonito el país, aunque un poquito frustrado por el idioma, pero pudimos poco a poco ir adaptándonos la cultura," Álvarez said. Pero su determinación permaneció inquebrantable — Álvarez trabajó en varios trabajos, ahorrando cada centavo que pudo para convertir su sueño en realidad. "Teniamos en mi mente era venir y abrir un negocio de comida, sea restaurante o una taquería," el dijo. Después de años de trabajando duro y ahorro, Álvarez finalmente tuvo suficiente dinero para abrir su propio camión de tacos. KSHB Álvarez sabía que quería mantenerse fiel a sus raíces, por lo que obtuvo ingredientes mexicanos auténticos y elaboró cuidadosamente su menú para reflejar los sabores de su tierra natal. KSHB "Salir adelante y poder al llegar, se tuvo la visión de que si puede uno lograr sus sueños aquí," el dijo. La Carreta, ubicada en Olathe, Kansas, se ha convertido en un lugar de reunión tanto para la comunidad hispana local como para personas de todos los ámbitos de la vida que anhelaban la auténtica cocina mexicana. Junto a su esposa e hijos, Álvarez ha sido un ejemplo para sus hijos de que, a través del trabajo duro y la determinación, uno realmente puede lograr sus metas y aspiraciones. "Sentirnos orgullosos que estamos colaborando en el crecimiento de este país mano de obra ya no se ramos ramos restauranteros construcción siempre que somos una parte muy importante de este país," dijo Álvarez.

—

