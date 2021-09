Galería de arte en Historic Northeast preserva la cultura y forma a artistas

KANSAS CITY, Mo. — Una nueva galería de arte conecta artistas con la Comunidad en el Historic Northeast en Kansas City (Misuri).

“Sala de Arte” es la última galería de arte que se abre en Kansas City (Misuri), y que busca conectar a los artistas y su obra con los residentes en el Historic Northeast y sus áreas colindantes.

Un mural de tema de danza folclórica, pintado por Phyllis Hernández, natural de Kansas City, homenajea a la cultura mexicana cerca de la Avenida Independence y el Bulevar Van Brunt.

“Recuerdo cuando tenía unos 12 años y mis padres me compraron mi primer lienzo y un juego de pintura al óleo,” dijo Hernández. “Simplemente me enamoré de la creación artística”.

Mientras crecía, Hernández dice que no había muchos lugares que exhibieran arte en el West Side de Kansas City. Pero pintar el mural el pasado verano le sirvió para recuperar sus ganas de buscar un espacio en el Historic Northeast.

“Creo que existe una noción negativa de que te tienes que mudar de este vecindario para crear algo positivo,” Hernández dijo.

Un agradable local en el 4828 E de la calle 9 está dando forma al futuro de jóvenes artistas como Luis Alfredo González.

“Es una lección de humildad porque otras galerías tienen ese tipo de, ya sabes… Se siente un poco como si fuera una competición,” dijo González.

Supo de Sala de arte a través del boca a boca.

“Nunca pensé que mis cosas se venderían,” dice González. “Nunca pensé que vería el arte de otras personas y que me compararía con ellos. Y aquí no hay comparación, simplemente está ahí.”

Hernández no cobra ninguna comisión a los artistas.

“Ella siente esto y lo ama y te das completa cuenta de ello cuando hablas con ella,” dice González.

Hernández dice que está intentando mantener la cultura en la comunidad.

“Intento animar a la juventud en nuestra comunidad para que se sienten para recordar y reconocer la importancia de nuestra cultura para ellos,” dice.

Sala de arte abre los sábados de las 12 a las 5 de la tarde, y tienen una jornada de puertas abiertas una vez al mes.

—

Translation done by Dr. Alberto Villamandos, Associate Professor and Chair of the Foreign Languages and Literatures Department at UMKC.

KSHB 41 News is celebrating Hispanic Heritage Month from Sept 15. to Oct. 15, by highlighting the Hispanic community in the Kansas City area. As part of our efforts, KSHB 41 News has partnered with the University of Missouri - Kansas City’s Department of Foreign Languages and Literatures, to translate many of our online stories from English into Spanish. In addition, many of our on air stories will also include Spanish subtitles.