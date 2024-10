Nueva politica de acceso al idioma beneficiaria a los votantes Latinos en condado de Wyandotte

Prev Next Jason Gould

KANSAS CITY, Mo. — En un esfuerzo para mejorar la accesibilidad electoral, organicaciones y lideres politicos en Kansas City, Kansas, estan pidiendo ayuda de acceso de idioma que beneficiará a los votantes Latinos. "Yo quiero ejercer mi voto, pero no puedo entender la boleta," dijo Jali Castillo, una residente de Kansas City. Durante una conferencia de prensa el jueves por la manana, Castillo hablo sobre las dificultades del idioma para muchos de los Latinos. “Imagínate cuántas personas hay así, queriendo ejercer su voto, pero no hay la posibilidad de que lo puedan ejercer porque no entienden una boleta," ella dijo. Esta medida tiene objetivo agarantizar que los ciudadanos que prefieren el español puedan comprender completamente las boletas electorales y el proceso de votación. “Sería una magnitud de votantes, serían elecciones grandísimas; entonces, si se pudiera el acceso al lenguaje, no serían los que hay ahorita, serían muchos más," Castillo dijo. El condado de Wyandotte tienen mas de 50,000 residents que su primario lenguaje es otro mas que el engles. El alcalde Tyrone Garner ahora ha llamado al gobierno unificado que emita una resolución, un paso que beneficiaria a muchos como Eduardo Orozco. “Pues magnífico, porque me evitaría, digamos, ir a hacer leñia. Sí, sería mejor," Orozco said. Si el condado de Wyandotte aprueba la política, se uniría a otros condados en Florida en tener acceso lingüístico para las elecciones. Los datos del censo muestran que 27 por ciento de las personas en el condado de Wyandotte hablan español en casa. La ley federal exige que las oficinas electorales proporcionen boletas en otras idiomas basados en un porcentaje de personas que no hablan ingles y no terminaron el quinto grado. El condado de Wyandotte no califica bajo el mandato federal. Actualmente, seis condados de Kansas cumplen con este requisito: los condados de Finney, Ford, Grant, Haskell, Stevens y Seward. Grupos de derechos civiles presentaron más de mil firmas solicitando a los líderes electorales del condado de Wyandotte que ofrezcan voluntariamente materiales electorales en español. KSHB 41 contacto al Secretario de Kansas sobre el asunto, quien dijo: "creemos en seguir las leyes y pautas federales."

