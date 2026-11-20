KANSAS CITY, Mo. — Hosting an event or gathering? Send your weather question to Lauren, Wes, Caleb and Jade by sending an email to weather@kshb.com.
—
WEATHER HEADLINES
- Warmer and windier Friday
- Saturday night rain and storms
- Much cooler starting Sunday
KANSAS CITY'S FORECAST
Friday: Mostly sunny. Warmer and windier.
High: 71°
Wind: S 10-20 G 35+ mph
Friday night: Mostly clear. Mild and breezy.
Low: 58°
Wind: S 10-15 G 20-25 mph
Saturday: Dry most of the day, with rain becoming likely at night. Nighttime storms possible.
High: 69°
Wind: S 10-20 G25 mph
Sunday: Early morning rain diminishes. Then rapidly drying and clearing out. Much cooler.
Low: 43°
High: 50°
Wind: NW 10-15 mph
Get more updates from our weather team:
View our interactive radar