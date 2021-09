El Centro CAN Westside sirve como ancla para la comunidad latina

KANSAS CITY, Mo. — Un centro comunitario de Kansas City (Misuri) que comenzó como manera de solucionar la delincuencia se ha convertido en una característica fundamental del Westside de Kansas City y una oportunidad para unir la gente.

“Tener acceso a la cultura,” explicó el agente Chato Villalobos sobre el centro Westside CAN. “La comunidad latina llegó aquí a principios del siglo XX, inmigrantes mexicanos. Hasta hoy mismo, todavía hay fiestas, hay restaurantes con comida, cultura, música, y lo hemos podido mantener y preservar.”

Ahora Villalobos sirve al vecindario en que creció con su trabajo como agente con el departamento de policía de Kansas City (Misuri), operando desde la oficina de satélite en el centro Westside CAN.

El centro empezó como una estrategia de vigilancia comunitaria en los 90, para solucionar el problema de la delincuencia y la negligencia.” Cuando regresé para trabajar, tuve la oportunidad de participar en esto, pude ser parte de eso,” dijo Villalobos, uno de las agentes adscrito al centro. “En vez de ser una fuerza invasora ocupante como oficial de la policía, hemos podido ser compañeros con la gente que ya están aquí.”

Desde su principio como un recurso para la comunidad latina, el centro CAN Westside se ha convertido en un movimiento -- dando el poder a los vecinos para tomar control de su barrio, dando la bienvenida a los inmigrantes nuevos y abriendo un programa de trabajadores.

Lynda Callon, la directora por entonces, compartió la noticia de que la delincuencia ha descendido más de un 50% en el área gracias al centro.

El director en la actualidad, Jorge Coromac, quien fuera voluntario por 11 años y fue nombrado director hace siete años, cuando falleció Callon.

“Somos capaces de acoger a los vecinos, acoger a nuestros mayores y también a la gente nueva para ser parte de esta comunidad proactiva'', indicó Coromac.

El centro tiene una oficina satélite de la policía. El agente toma el mismo acercamiento que toma Villalobos -- en vez de multas como primera opción, habla a los vecinos como si fuera un compañero. La distribución de comida y de limpieza del barrio son organizados por el centro, que además convoca festivales de otoño, “Spring flings”, y la campaña ‘Toys for Tots.’ Además, se lleva haciendo una campaña de animación de “vuelta a la escuela” por 20 años y se ofrece mochilas y recursos a las familias.

“Mostrarles que hay esperanza y que la educación es la manera de llegar donde quieres y ser muy entusiasta,” dijo Barbara Bailey, voluntaria desde hace tiempo y trabajadora en el centro.

La meta original, según Bailey, era crear programas infantiles para que estuvieran “ocupados y agotados y no fueran a correr más por las calles a las de tres de la mañana.” Villalobos señala que cuando era niño, era fácil para ellos acabar en actividades delincuentes.

“Fuimos de tener a la gente metida en actividades ilegales en cada bloque a tener alguien que iba a la universidad en cada bloque” apunta Villalobos.

El centro se une con otras instituciones fundamentales en Westside, como los centros Guadalupe, Mattie Rhodes, el centro comunitario Tony Aguirre, la biblioteca Irene H. Ruiz y la escuela primaria Primitivo García.

“Lo que ha marcado la diferencia real en nuestro vecindario es el centro comunitario, la biblioteca, la escuela a la que pueden caminar los chicos y estar involucrados en programas, y las cosas positivas que hacen con mentores positivos'', opina Bailey.

Coromac dice que están orgullosos de sus esfuerzos durante la pandemia de COVID-19, que ha conseguido un 95% de los mayores vacunados.

El vecindario se ve un poco diferente desde los 90 con el nuevo desarrollo urbanístico, pero Coromac dice que siempre habrá una preocupación de gentrificación. De todas formas, él dijo, que el centro CAN permanecerá.

“Esa es la belleza de Westside,” explica Coromac, “Que damos la bienvenida a todos al mismo tiempo que les educamos a relacionarse con todos.”

Villalobos se emociona cuando piensa en todo lo que el vecindario le apoya. “Estar cerca de mi cultura, ser capaz de traer mis hijos por aquí para ver dónde crecí y ver todo el trabajo social en la comunidad, lo que hemos podido hacer con nuestra comunidad'', relata Villalobos.

Translation done by Janelle Moreno, a student at UMKC.

KSHB 41 News is celebrating Hispanic Heritage Month from Sept 15. to Oct. 15, by highlighting the Hispanic community in the Kansas City area. As part of our efforts, KSHB 41 News has partnered with the University of Missouri - Kansas City’s Department of Foreign Languages and Literatures, to translate many of our online stories from English into Spanish. In addition, many of our on air stories will also include Spanish subtitles.