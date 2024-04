KCPS realizará un evento de ayuda bilingüe para FAFSA

Prev Next

Apr 26, 2024

KANSAS CITY, Mo. — Las Escuelas Públicas de Kansas City llevarán a cabo un evento FAFSA el sábado 27 de abril para ayudar a las familias de habla hispana a completar el formulario de ayuda financiera a tiempo. El evento se llevara acabo en el Mattie Rhodes Northeast Center ubicado en 148 North Topping Avenue en Kansas City. De 10 a.m. a 2 p.m., las familias pueden acceder ayuda gratuita en lo que respecta a la FAFSA. Habrá personal bilingüe disponible junto con un abogado para más preguntas. La mayoría de las escuelas secundarias de KCPS tienen especialistas en acceso a la universidad disponibles para ayudar a los estudiantes que buscan una educación superior. Desde solicitudes universitarias, becas y la FAFSA, Chris Fuentes ayuda a más de 200 estudiantes de East High School. Fuentes dijo que trata con familias que tienen padres indocumentados, por lo que puede presentarse como un obstáculo diferente para completar la FAFSA. Fuentes quiere que las familias sepan que esto siga siendo un paso importante a la hora de decidirse por una universidad y que puede ser útil. “Entonces, para nosotros, específicamente, es simplemente saber, hacerle saber a la comunidad que estamos aquí disponibles para apoyarlos en cualquier capacidad, ya sea completando la FAFSA”, dijo Fuentes. “Para nuestros estudiantes indocumentados, también pídales que completen solicitudes para algunas escuelas que comprenden un poco más a nuestros estudiantes y podrían obtener algunas becas y cosas así. Por lo tanto, nuestro objetivo es simplemente asegurarnos de que la comunidad esté al tanto de toda la información”. Fuentes alienta a las familias que no pueden asistir el sábado a utilizar CAS como la escuela secundaria de sus estudiantes. Dijo que trabajarán hasta finales de junio para ayudar a las familias. El formulario FAFSA para el año escolar 2024-2025 cierra el 30 de junio de 2025. Sin embargo, los colegios y universidades presentan fechas límite más tempranas, por lo que Fuentes dijo que es importante completar el formulario antes de seleccionar una institución.

